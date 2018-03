Obras e turismo em Penamacor, uma start-up em Peniche, aulas em Lisboa, casa nas Caldas da Rainha: neste mapa já não cabe política. Nunca? “Não digo nunca.”

A conversa entre António José Seguro e o sr. Manuel, o empreiteiro que vai fazendo a obra junto ao castelo de Penamacor, é sobre como resolver um puzzle. "Aquela é câmara, aquela é telecomunicações, a outra é água": as caixas técnicas estão tristemente espalhadas pelas fachadas antigas em pedra das cinco casas que está a recuperar na zona histórica da que é a sua terra. "A Cultura [o Ministério da] vai-se mandar ao ar", insiste Seguro, até porque uma das casas é classificada, andou uma arqueóloga a fazer o levantamento antes que as obras pudessem avançar. O puzzle é sobre como esconder as muitas caixas e a única coisa vagamente política – ou nem isso – que se ouve ao ex-secretário geral do PS, ex-ministro, ex-secretário de Estado, ex-líder da JS, ex-deputado e ex-eurodeputado é que é preciso sensibilizar a câmara e os serviços para a questão da recuperação com regras, com os materiais originais, sem fios à vista. Não parece andar a brincar às recuperações: sabe já exactamente onde vai ficar a salamandra suspensa numa das salas ("e não acha que é melhor identificar já o fornecedor?"), o tipo de material que vai preencher as juntas exteriores, para parecer autêntico, e que parcerias locais quer fazer para oferecer actividades aos turistas. Antes do empreiteiro, e de se cruzar com o irmão Luís na obra para trocarem mais uns papéis, encontrou -se com um recém-licenciado em História, da terra, com quem está a estudar percursos na vila.



A certa altura tira da pasta, para mostrar ao construtor, uma colecção de postais antigos onde surgem, antes da ruína, as casas da Rua das Escadinhas, que está a reconstruir: algumas exibiam um rebordo em granito à volta das portas e das janelas. "Onde é que arranjo umas lagetas assim?" O empreiteiro dá sugestões, diz-lhe que vá ver umas recentes num edifício em Penamacor, a ver como ficam. Antes do almoço, nos Dois Pinheiros, passa de carro pelo local indicado: "É isto."



Matar a política

"É isto": a vida de António José Seguro é talvez uma das mais radicais mudanças de um político que deixou a política. Não foi para um conselho de administração nem tem cargos honoríficos. Depois da saída da liderança do PS, e da disputa dura, e perdida, com António Costa, nada do que está a fazer é política, num homem que até aos 52 anos não fez praticamente outra coisa. E teve de se reinventar fora dela. Os amigos asseguram que aparenta total conforto com a transformação. Há uns meses, num raro almoço com alguns deles, houve um que chegou ao fim e comentou: "Então?! E de política, não falamos?" Não falaram, garante.



Um outro relata apenas um breve desabafo de Seguro sobre a "quebra de adrenalina" umas semanas depois da saída, em 2014: a sensação de travagem abrupta de quem trabalhava sem horários e sempre no limite, e de repente se vê com tempo a mais e ansiedade a menos. Óscar Gaspar, um dos seus mais próximos colaboradores no Largo do Rato, e um dos poucos amigos da política com quem o contacto ainda é frequente, explica: "Ele é muito racional, fez uma escolha consciente e abraçou outra forma de vida profissional – não foi constrangido, fez o seu percurso. Percebeu que não se esgota na política e que tem qualidades estratégicas que pode usar noutras coisas." Percebeu-o intuitivamente, na derrota. Na noite da despedida, diz um outro amigo que pede para não ser identificado, houve colaboradores que até acharam que fez a declaração a assumir que perdera demasiado cedo, para quê tanta pressa? Na verdade, até a queria fazer antes, mas ainda esperou que chegasse a mulher, Margarida. Seguiu-se um jantar com os apoiantes mais próximos, no Páteo Bagatela, que já soube a despedida. "Foi o fim de um capítulo", prossegue Óscar Gaspar. Mas também reconhece que a mudança não foi comezinha: "Só uma pessoa estruturalmente forte dá assim a volta. Mas ele saiu bem e soube sempre resistir a aparecer."



Nos três anos desde que deixou a liderança e o parlamento, não se lhe conhecem declarações sobre a actualidade, fosse ela qual fosse, da constituição da Geringonça à prisão de Sócrates – mesmo tendo sido dos muito poucos a manter a distância – até a temas mais fáceis, como a eleição de António Guterres, de quem foi próximo, para secretário-geral da ONU: enquanto as televisões passavam imagens de arquivo em que surgia com ele, Seguro declinava polidamente os pedidos de jornalistas para falar. Ou não atendia o telefone.



Pôr-se "do lado de fora" foi um reflexo imediato. Enquanto os seguristas se dividiam, logo no congresso seguinte à derrota nas primárias, em 2014, entre os que negociavam entrar na nova direcção e os que o recusavam, o silêncio total de Seguro tornou evidente que nenhuma das facções falava por ele. O se- gurismo extinguiu-se por omissão deliberada do seu referente.



Três anos depois, mantém a regra, à letra. Na última intervenção pública, em Novembro, num colóquio da Coimbra Business School, fez uma intervenção sobre a social-democracia. No final, os jornalistas fizeram -lhe perguntas. Seguro lembrou a história do assador de castanhas do Rossio que fazia sucesso à porta de um banco e que, quando um amigo lhe foi pedir dinheiro emprestado, respondeu que tinha um pacto com o banco: "O banco não assa castanhas e o vendedor não empresta dinheiro." Seguro não está na política, logo não fala de política. À SÁBADO, apenas admite que um dia possa regressar ao ramo: "Não digo nunca, jamais em tempo algum.

Mas, neste momento, não tenho no meu horizonte qualquer regresso à política activa, muito menos à vida partidária." E recusa que o silêncio o limite: "Sou um homem livre! Faço o que quero, digo o que quero e quando quero. Não dependo de ninguém. Estou concentrado e realizado na minha vida académica e empresarial e é nestas áreas que estou interessado e disponível para desenvolver novos desafios."



Reconhece implicitamente que alguns socialistas possam ter mantido o assédio político: "Não foram bem-sucedidos, hoje tenho outro tipo de compromissos, quer comigo próprio quer com outras pessoas. Até a disponibilidade é outra, os meus fins-de-semana são esmagadoramente passados com a família." O líder que estava dias seguidos fora em eterna tournée política hoje leva todos os dias a filha mais velha, de 16 anos, à escola às 8h20 da manhã. O filho vai a pé, a escola é ao lado de casa, mas aos fins-de-semana tem sempre o pai a assistir aos jogos de futebol da Escola Académica das Caldas da Rainha.



Paredes de pedra e não só

Já no Dois Pinheiros, Seguro pede pataniscas de bacalhau. O dono conhece-o. Trata-o por senhor doutor (mas nos encontros nas ruas da terra é também frequente ser o "Tozé"). Mas a confiança é grande: no fim, o multibanco não funciona e fica a dever até à próxima refeição. Haverá certamente uma próxima, as obras obrigam a isso. Seguro sempre sonhou ter uma casa na zona do castelo na sua terra. Há uns 20 anos, um tio disse-lhe que havia uma à venda. Comprou-a por 500 contos. E mais nada. Até que recentemente, já fora da política, conseguiu comprar mais umas. Na verdade, são agora cinco, mais um pequeno terreno. Duas ainda foram baratas, 5 mil euros cada, as outras menos, a procura inflacionou os preços: no total, gastou 50 mil euros. Em Dezembro de 2016 criou a empresa Amarcor, que virá a explorar as casas para turismo e a fazer outras actividades de animação cultural. Candidatou-se a fundos comunitários – que ainda não vieram, a aprovação das candidaturas ao programa 2020 está atrasada – e entre fundos próprios e financiamento bancário avançou com as obras. Agora vem pelo menos duas vezes por mês "à terra", à quinta-feira, acompanhar o projecto ou contactar com potenciais parceiros para actividades exteriores. Conta criar pelo menos um posto de trabalho, talvez mais se correr bem. Depois de almoço segue para a queijaria Abreu, para conversar e ver o que é que poderão fazer no futuro.



Ovos de codorniz e trufas

Em 2014, quando saiu da liderança, Seguro foi tentar terminar o mestrado na área da Ciência Política: tinha feito a parte curricular, faltava-lhe a tese. Precisava de conhecimentos de estatística e, à procura deles, acabou por se cruzar com a professora Susana Mendes, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, do Politécnico de Leiria (IPL). "E ela era também a minha orientadora da bolsa de investigação", completa André Horta, que viria a tornar-se sócio de Seguro. Marcaram uma reunião. "Apresentei-lhe a minha ideia, o plano de negócios, ele gostou. Fomos falando uns três ou quatro meses e abrimos a empresa no início de 2016." Não se conheciam e André faz notar que, apesar de ter 25 anos na altura e Seguro 53, não se tratou do político experiente a ir apostar num "jotinha": "Nem pensar, não tenho ligação política nenhuma, nunca tive." Sendo uma start-up, com capital inicial de 5 mil euros (uma quota igual de 2.500 para cada um), o primeiro ano da ID Food correu como previsto no plano de negócios: deu prejuízo. Pouco, mas deu. O segundo ano, 2017, "já deu um lucro saudável felizmente". As expectativas para os próximos anos são de crescimento. A empresa, além dos dois, emprega um comercial e mais duas funcionárias dedicadas à área de consultoria em Higiene e Segurança Alimentar. A sociedade tem corrido bem: "Ele tem experiência e vai ao pormenor, fazemos contas para tudo, não investimos à toa. É muito organizado. Até para conversas informais não se dispersa nem perde tempo, é focado. Eu sou mais novo, tenho muitas ideias, mas disperso. Em termos de parceria não poderia ser melhor. Ainda não tivemos conflito nenhum e temos a pior sociedade em termos de percentagem, qualquer um pode empatar tudo." Têm uma reunião semanal de coordenação, às segundas-feiras, e encontram-se e falam várias vezes ao longo da semana. Esta segunda -feira, dia 22, não foi excepção. A seguir foram almoçar ao restaurante do Parque: alfaquique frito.



André era investigador do IPL de desenvolvimento de novos produtos alimentares na área das algas marinhas. A ID Food desenvolve tecnologia para melhorar um determinado produto, ou desenvolve novos produtos. Já estenderam a validade de trufas de chocolate artesanais, de 15 dias no frio para seis meses sem refrigeração, e já criaram ovos de codorniz em conserva, com um ano de validade, para um produtor que queria limitar o desperdício na produção. "Ele é muito humilde, não deixa de ir a empresas mais pequeninas. A senhora dos ovos, por exemplo, aquilo é um aviário, é produção primária, e ele foi sempre às reuniões", relata André. Agora estão a desenvolver um novo produto com base em mel – nenhum dos sócios diz qual, que o cliente pede sigilo. E estão a começar a fazer consultoria de gestão de negócios, outra área que está a crescer. A empresa tem um protocolo com o IPL, e ocupa (pagando uma renda, como numa incubadora de empresas), uma sala nas instalações do instituto. Chegaram a adquirir parte de um laboratório acreditado de análises alimentares, águas e ambiente, o Globalab, na Marinha Grande, e Seguro tornou-se presidente do conselho de administração, mas optaram por vender as acções, e vai deixar o posto até ao fim do trimestre.



O professor Seguro

Uma pessoa pode sair da política, mas a política talvez nunca saia dela, de uma forma ou de outra. Às terças e quartas-feiras, Seguro dá aulas, na Universidade Autónoma de Lisboa (Teoria do Estado e Pensamento Político e Social) e no ISCSP (Administração e Políticas Públicas; Representação e Sistemas Eleitorais). Já dava desde 2003, na UAL (no ISCSP a estreia foi este ano) tendo interrompido enquanto foi líder do PS. Os amigos são unânimes: gosta mesmo de ensinar. Tem a mania de testar os alunos, no início do ano, sobre o quanto gostam da política. Os resultados não são brilhantes. No fim, repete o teste e costuma haver melhoria, sinal de que alguma coisa correu bem pelo meio.



No início deste ano lectivo passou o filme A Onda, em que um professor do ensino secundário faz um projecto com os alunos para perceberem como funciona um regime autocrático. Seguro é menos radical, nunca fez a experiência – até porque no filme ela corre mal. Walter Nóia, aluno deste ano na UAL (a terminar uma cadeira e com outra para o próximo semestre) gostou do filme e das discussões abertas, sobre temas como, por exemplo: "Será que a ética e a política são incompatíveis?" Ficou convencido de que o professor acha que não. Mas a surpresa foi outra: "Nunca pensei que fosse tão próximo dos alunos. Surpreendeu-me pela simpatia.



Responde aos emails, sempre, uma ou duas horas depois. É aberto, simples, mas muito exigente, quer sempre que os alunos tenham as melhores notas possíveis... e tenta espremer-nos para ter uma ideia do que sabemos. É muito inteligente, quer na forma como expõe as matérias, quer na argumentação." O colega Miguel Rolo garante que conquistou popularidade: "É um professor popular, não só no nosso ano, mas nos anteriores, bem cotado. Acho que todos os colegas gostam dele." Mas "não quer dizer que não seja exigente. Nem é propriamente o mais generoso a dar notas, mas é o adequado ao grau de exigência". Pedro Garnacho fez duas cadeiras o ano passado, também na UAL, passou às duas, e repete a exigência: "É exigente, mas muito paciente, educado, e ajuda os alunos. Põe toda a gente à vontade no início, diz logo que ‘este é o sítio em que podem perguntar tudo o que quiserem’." Tudo?

"Talvez tenha cuidado a responder a algumas coisas...", concede. Mas já se debateu nas aulas o Sistema Nacional de Saúde, a educação pública, o Orçamento do Estado, e as escolhas entre liberdade e igualdade nessas várias frentes. Garnacho recorda a exigência com os trabalhos: "Não gosta se estivermos só a ler ou a olhar para o power point." Mas, claramente, não é uma denúncia: "É dos professores de quem tenho mais saudades, quando passo pela aula dele vou lá sempre trocar umas impressões." Paula Luz di-lo "imparcial, se não soubéssemos qual é a ideologia dele, não a perceberíamos na aula". E Catarina Gomes, que até está a repetir uma cadeira, pelo que até poderia ter razões para desfazer tanta apreciação positiva, não o faz. É bem mais unânime na faculdade do que foi na campanha interna no PS: "Se não estudas, não tens como passar. Mas ele motiva a estudar e está sempre disponível. É um bom professor", diz Catarina.



Rodeado de livros

Seguro levanta-se cedo (já era assim quando ia para o Largo do Rato), por volta das 7h, e nos dias em que não sai, trabalha a partir do escritório que tem no mesmo prédio onde mora, nas Caldas da Rainha. Aí está rodeado de política: de livros da área, a biografias, a algumas fotos que atestam o percurso.



Depois de ter editado, em Março de 2016, A Reforma do Parlamento Português, baseado na tese de mestrado que defendeu em 2015 no ISCTE (teve 18 valores), não está a preparar nenhum livro e nem o que está a ler é sobre política. É A Revolução do Algoritmo Mestre, de Pedro Domingos, professor da universidade de Washington, sobre aprendizagem automática e inteligência artificial. A obra até foi recomendada por Bill Gates. E é "essencial", diz Seguro. Nos dois dias em que a SÁBADO o acompanhou na sua nova vida civil, nunca falou do PS ou do Governo. Para já, não assa castanhas.





Artigo originalmente publicado na edição n.º 717, de 25 de Janeiro de 2018.