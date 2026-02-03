Comandante Nacional da Proteção Civil ausentou-se do País durante crise de tempestades

Com autorização do presidente da ANEPC, Mário Silvestre foi três dias para Bruxelas depois da tempestade Ingrid, durante a tempestade Joseph e mesmo antes da Kristin.

O comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, ausentou-se do país a meio do comboio de tempestades para formação em Bruxelas – e com autorização da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC), apurou a SÁBADO. No âmbito do curso de auditor de Defesa Nacional do Instituto da Defesa Nacional, em Lisboa, a autoridade da Proteção Civil viajou para a capital belga no dia 26 de janeiro, depois da tempestade Ingrid, a meio da Joseph e mesmo antes da depressão Kristin, que abalou Portugal continental e vitimou pelo menos dez pessoas.

À SÁBADO, fonte oficial da ANEPC confirmou que José Manuel Moura, presidente do organismo, deu aval ao comandante nacional para se ausentar. “A deslocação foi autorizada pelo presidente da ANEPC, uma vez que, à data da partida, não existia qualquer informação relativa à depressão Kristin, da qual apenas fomos formalmente informados no dia 26 de janeiro, às 21h30, com confirmação no dia 27 de janeiro”, justificou fonte oficial. Contudo, Mário Silvestre saiu do país segunda-feira, dia 26 de janeiro às 07h00, a meio da depressão Joseph, quando se previa ventos fortes e agitação marítima, e regressou quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 20h00, já quase um dia depois da formação da tempestade Kristin, “tendo retomado as suas funções a essa hora”.

Com o comboio de tempestades que assola o país desde o fim de janeiro, vários climatologistas, como Mário Marques, alertavam para uma sequência de tempestades já a 21 de janeiro de 2026, com possibilidade de formação de uma depressão profunda. Primeiro, no dia 22 de janeiro, a tempestade Ingrid deixou o país alerta para chuva, neve, vento e agitação marítima nos próximos dias devido à passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Depois a tempestade Joseph na madrugada de 25 e dia 26 chegou ao País. Por fim, na noite de 27, a tempestade Kristin deixou um rasto de destruição e causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. Portanto, entre dia 26 e 28, para colmatar a ausência do comandante nacional, o 2.º Comandante Nacional assumiu as funções de Comando em regime de substituição.



"O Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil é uma estrutura hierarquizada, tendo estado permanentemente assegurada a presença do 2.º Comandante Nacional e dos cinco Adjuntos Nacionais, que garantem, naturalmente as ausências e impedimentos", informa ainda fonte oficial. "A ativação do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), com carácter extraordinário, é da competência do Presidente da ANEPC, onde esteve desde as 23h00 do dia 27 até às 01h00 do dia 29 de janeiro", acrescenta. Durante a gestão das ocorrências, estiveram presentes o 2.º Comandante Nacional e dos cinco Adjuntos Nacionais.

Esta terça-feira foi proclamada a situação de calamidade decretada pelo Governo devido aos danos causados pela tempestade Kristin foi hoje publicada em Diário da República, abrangendo os 59 concelhos onde a devastação foi maior. A situação de calamidade, abrange o período compreendido entre as 00:00 do dia 28 de janeiro de 2026 e as 23:59 do dia 01 de fevereiro de 2026, para os seguintes concelhos: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cantanhede, Castanheira de Pera, Castelo Branco, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Constância, Covilhã, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fundão, Góis, Golegã, Idanha-a-Nova, Leiria, Lourinhã, Lousã, Mação, Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Nazaré, Óbidos, Oleiros, Ourém, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penamacor, Penela, Peniche, Pombal, Porto de Mós, Proença-a-Nova, Rio Maior, Santarém, Sardoal, Sertã, Soure, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vagos, Vila de Rei, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Poiares e Vila Velha de Ródão.

