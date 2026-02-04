Sondagem da Católica: Seguro continua à frente mas margem para Ventura diminui

A diferença entre os dois candidatos é agora de 34 pontos percentuais.

O vencedor mais provável da segunda volta das eleições continua a ser António José Seguro, com 67% dos votos, revelou a mais recente sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Católica, para o Público, RTP e Antena 1.



No domingo Portugal vai escolher o próximo Presidente da República, entre Seguro e Ventura AP Photo/Armando Franca

Ainda assim, na última semana e meia o candidato perdeu três pontos percentuais para Ventura, que conta atualmente com 33% das intenções de voto. A diferença entre os dois candidatos é agora de 34 pontos percentuais.

Nos últimos dias as sondagens têm mostrado que Seguro está em queda, no entanto André Ventura parece não estar a conseguir capitalizar essa queda e o número de indecisos está a ter um pequeno aumento.

Avaliando a distribuição dos votos nos outros candidatos da primeira volta para esta segunda, é no eleitorado de Luís Marques Mendes que Seguro angaria mais votos: 69% destes eleitores referiram escolher Seguro enquanto apenas 11% preferem o líder do Chega. Por outro lado, é no eleitorado de Gouveia e Melo que Ventura conseguiu arrecadar mais votos, mas não ultrapassa os 16%.

Dos inquiridos, 40% considera que esta segunda volta representa um confronto entre moderados e extremistas e outros 17% apontam uma luta entre democratas e não democratas.

A sondagem da Universidade Católica baseou-se em 1.601 entrevistas válidas, com margem de erro de 2,4% e um nível de confiança de 95%. Os dados foram recolhidos entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, após a primeira volta.