Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Sondagem da Católica: Seguro continua à frente mas margem para Ventura diminui

SÁBADO
SÁBADO 08:25
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

A diferença entre os dois candidatos é agora de 34 pontos percentuais.

O vencedor mais provável da segunda volta das eleições continua a ser António José Seguro, com 67% dos votos, revelou a mais recente sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Católica, para o Público, RTP e Antena 1. 

No domingo Portugal vai escolher o próximo Presidente da República, entre Seguro e Ventura
No domingo Portugal vai escolher o próximo Presidente da República, entre Seguro e Ventura AP Photo/Armando Franca

Ainda assim, na última semana e meia o candidato perdeu três pontos percentuais para Ventura, que conta atualmente com 33% das intenções de voto. A diferença entre os dois candidatos é agora de 34 pontos percentuais.  

Nos últimos dias as sondagens têm mostrado que Seguro está em queda, no entanto André Ventura parece não estar a conseguir capitalizar essa queda e o número de indecisos está a ter um pequeno aumento.  

Avaliando a distribuição dos votos nos outros candidatos da primeira volta para esta segunda, é no eleitorado de Luís Marques Mendes que Seguro angaria mais votos: 69% destes eleitores referiram escolher Seguro enquanto apenas 11% preferem o líder do Chega. Por outro lado, é no eleitorado de Gouveia e Melo que Ventura conseguiu arrecadar mais votos, mas não ultrapassa os 16%.  

Dos inquiridos, 40% considera que esta segunda volta representa um confronto entre moderados e extremistas e outros 17%  apontam uma luta entre democratas e não democratas. 

A sondagem da Universidade Católica baseou-se em 1.601 entrevistas válidas, com margem de erro de 2,4% e um nível de confiança de 95%. Os dados foram recolhidos entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, após a primeira volta. 

Artigos Relacionados
Tópicos voto candidato Eleições António José Seguro André Ventura Gouveia CHEGA Rádio e Televisão de Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sondagem da Católica: Seguro continua à frente mas margem para Ventura diminui