Criada plataforma para registar resultados dos autotestes à covid-19

A partir de agora quem fizer um autoteste à covid-19 deve registar o resultado do mesmo no site https://covid19.min-saude.pt/, indicou esta quinta-feira a task force da testagem, em comunicado. "A partir deste momento, todos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados pelos cidadãos, nomeadamente com resultado negativo, passam também a poder ser comunicados às Autoridades de Saúde através do preenchimento de formulário eletrónico" disponível no novo portal.