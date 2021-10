Filho de Silva Pereira foi trabalhar para a Comissão Europeia

Gonçalo Silva Pereira, filho do eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira, foi nomeado pelo governo para adido técnico principal em 2020. Mal terminou o contrato, em agosto último, num cargo que é o mais relevante do seu currículo, iniciou já um novo, agora contratado pela CE.

Gonçalo Silva Pereira, filho do eurodeputado e vice-presidente do Parlamento Europeu Pedro Silva Pereira, começou em setembro a trabalhar na Comissão Europeia (CE). Na sua página de LinkedIn, o próprio dá conta de que é agora programme assistant na Direção Geral para as negociações de alargamento, na área para a Bósnia-Herzegovina e Kosovo. Gonçalo fora antes nomeado para um posto na PPUE (Presidência Portuguesa da União Europeia), em 2020, e o contrato acabava precisamente a 31 de agosto último. As funções na comissão começaram portanto imediatamente a seguir.