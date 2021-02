Ralf Rothmann e 'o amor instrumentalizado para sobreviver'

É o que nos diz Rothmann, de passagem por Portugal para apresentar o livro no Festival FOLIO, em Óbidos: "O meu pai era uma pessoa muito silenciosa, muito melancólica, e eu quis perceber o porquê desse silêncio sobre aquela época da sua vida." É justamente sobre essa procura que incidem as primeiras palavras do livro – "O silêncio […] é no fundo um vazio que a vida algum dia preencherá com verdade" –, um prenúncio da tentativa do autor de construir uma ponte sobre este pequeno abismo na história da sua ascendência.



Afinal, como coloca na boca do pai, num prólogo surpreendentemente autobiográfico, "tu é que és o escritor". É, por isso mesmo, natural que o tema da violência, transversal a esta história, em que "quanto mais entramos na guerra, mais se adensa e agrava a narrativa", corra lado a lado com uma dimensão mais íntima, vulnerável e profundamente emotiva de Walter.



Acompanhamos o seu refúgio nas reminiscências que partilha com o melhor amigo, Fiete, a "emigração interior" por que passam à medida que a brutalidade vai escalando ou a idealização da relação à distância com Elizabeth (uma versão ficcionada da mãe de Rothmann), um romance que, apesar de "frio e pragmático, foi o que lhe permitiu suportar a guerra" – um "amor instrumentalizado para sobreviver".