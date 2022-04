Mulher ameaça Clara de Sousa com martelo

A agressora, de 39 anos, detida pela PSP quando tentava entrar armada no edifício do Grupo Impresa, onde trabalha a jornalista da SIC.

A jornalista da SIC Clara de Sousa foi ameaçada vpor uma mulher. A agressora, de 39, foi detida pela PSP na semana passada à porta do Grupo Impresa, que detém o canal de TV, em Paço de Arcos, Oeiras, quando tentava entrar no edifício com um martelo para atacar a jornalista. Antes, já tinha saltado para cima do carro da vítima, quando esta se encontrava no interior, enquanto a ameaçava de morte.







