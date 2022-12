Morreu António Mega Ferreira

João Miguel Rodrigues/Sábado

Morreu o escritor António Mega Ferreira, aos 73 anos. A morte foi anunciada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no site da Presidência.



Marcelo lembra Mega Ferreira como "um amigo de sempre, jornalista da imprensa e da televisão, editor, ficcionista, ensaísta, cronista, poeta, tradutor, gestor cultural" e ainda como "uma das figuras mais dinâmicas da cultura portuguesa do último meio século". "Foi um dos melhores da sua e minha geração no campo da cultura. Presto-lhe a minha homenagem sentida", sublinha ainda.



Mega Ferreira nasceu em Lisboa em 1949 e frequentou o Liceu Pedro Nunes e também a Faculdade de Direito de Lisboa, como relembra a nota da Presidência.



Foi jornalista e escritor, mas só com o projeto da Expo 98 é que se tornou conhecido do grande público.