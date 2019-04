Escrevo este texto contra o aviso de vários amigos e amigas, que me disseram: «Cuidado com o Mega. Não te metas com o Mega. O Mega é demasiado poderoso e rancoroso, vai de certeza exercer pressão ou mover influências nos bastidores para prejudicar a tua actividade profissional. Não te esqueças que tens duas filhas para criar». Se fosse mesmo assim, o que não creio, tal seria a prova de que o sistema está totalmente coberto de lodo, que Portugal continua a ser um meio pantanoso, não drenado, e que o 25 de Abril não mudou coisa nenhuma. Nesse caso, publicar textos como este, que poderão um dia servir de esclarecimento para os historiadores do futuro, ainda mais se justifica. E constitui um dever imperioso daqueles que prezam a liberdade de expressão e o espírito de livre exame. Algo com que o próprio Mega Ferreira concordará sem dificuldade: «Desde há muitos anos que considero o sentimento corporativo, muito persistente na sociedade portuguesa, o maior obstáculo ao aprofundamento da democracia e da liberdade de crítica e de pensamento. (…) O sentimento corporativo estende-se a tudo, quando o exercício livre da crítica levanta lebres que possam ser consideradas incómodas para os visados» (Papéis de Jornal, INCM, p. 35). Isto dito, meus senhores, vamos lá.





Ainda falta dizer muita coisa sobre o assunto de todas as conversas: a influência das lealdades familiares na administração dos dinheiros públicos. O que sabemos ao certo, para já, é que o momento histórico actual será recordado, no futuro, como particularmente favorável ao recrutamento de indivíduos unidos, por laços de parentesco, a vários elementos com posições no Governo, no poder local e nas empresas do Estado.

Um exemplo picante, mas escassamente conhecido, é o do director da Unidade de Publicações da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), Duarte Mega Ferreira Rodrigues Azinheira. Não é preciso recorrer a um genealogista para perceber que se trata de um familiar – sobrinho – de António Mega Ferreira.

Quem haverá que nunca tenha ouvido falar de António Mega Ferreira, o «gestor cultural» – que profissão, gestor cultural! – cujo espírito de abnegação e de sacrifício pelo serviço público não tem fundo? Há aí alguém que não saiba quem é este mestre na ocupação de lugares públicos, entre outros, comissário executivo da EXPO’98, presidente do Conselho de Administração da Fundação Centro Cultural de Belém, director executivo (actualmente) da Associação Música, Educação e Cultura (AMEC), a entidade que tutela a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML)?

Quem haverá que nunca tenha ouvido falar deste personagem arrancado às páginas da Gazeta de Portugal ou do Arquivo Pitoresco, o especialista em gravatas Ferragamo ou Ermenegildo Zegna, o requintado apreciador de Valentino, Armani, Gucci e Bulgari, o perito em cremes Kiehl’s e águas-de-colónia West Indian Limes? Quem haverá que desconheça o poeta, o ficcionista e o ensaísta que disse a última palavra acerca de Dante, Proust e Cavafy? O proficientíssimo palestrante e frequentador de festivais, o júri de muitos e notabilíssimos prémios, o herói civilizador que trata tu cá tu lá as grandes obras da literatura mundial, o viajante que já viu tudo, que conhece tudo, que excede tudo o que se fez até aqui? Quem não ouviu ainda falar de António Taurino Mega Ferreira, um verdadeiro artista na arrecadação de fama, prestígio, honrarias e cabedais públicos?

O quintal do tio Mega

Por mais extravagante que possa parecer, não são os méritos deste génio dos quatro costados – tão numerosos, de tão variados tamanhos e feitios, que dariam matéria para vários tomos – que me trazem aqui, ao vosso amistoso convívio. Nada disto. O meu intuito é tentar perceber esta coisa a que alguns chamam simplesmente Imprensa Nacional, instituição do Estado que em 2018 comemorou, nada mais, nada menos, 250 anos de existência. E, por outro lado, analisar as relações de força, visíveis e invisíveis, que permitem a alguns indivíduos do meio cultural impor as suas clientelas no funcionalismo, para assim manipularem algumas decisões e enterrarem as unhas nas receitas do Estado. Mas vamos devagar e por partes.

O sobrinho dilecto de Mega Ferreira, conhecido abreviadamente por Duarte Azinheira, assumiu a direcção da Unidade de Publicações em 2010, convidado por Estevão Rodrigues Pires de Moura, então presidente do conselho de administração da INCM e, naquela altura, um dos gestores públicos mais bem pagos do país. Já com o sobrinho lá dentro, em 2011, ainda o tio presidia à Fundação Centro Cultural de Belém, a Imprensa Nacional publicou um livro assinado por Mega Ferreira, Papéis de Jornal. Crónicas 2003-2010. Além de baptizar uma nova colecção, «Observadores» (colecção de livro único, pois até hoje não lhe conhecemos nenhum outro título), Papéis de Jornal inaugurou o período de fausto e esplendor de Mega Ferreira na editora do Estado.



Sobre o conteúdo da obra, que reúne textos publicados na imprensa por Mega Ferreira, ninguém melhor que o próprio para falar dele. Em entrevista à Prelo, o blogue literário da INCM, o imortal Mega Ferreira refere, num gesto de desprendimento: «Em 2000 publiquei em livro uma primeira recolha de textos jornalísticos, de papéis de jornal, chamado A Borboleta de Nabokov. Em 2010 achei que era a altura de fazer uma segunda seleção do que tinha publicado. Portanto, fui até 2003 e fiz uma primeira seleção. Esta primeira seleção dava um livro gigantesco. Completamente gigantesco! Embora o editor Imprensa Nacional, o diretor da Unidade Editorial, me tivesse dito que não haveria problema, que ele gostava de publicar livros grandes». O Mega é assim. Modestíssimo.

Colaborador externo da INCM, ao lado de Carlos Reis, Duarte Ivo Cruz ou José-Augusto França, entre outros, Mega ocupa hoje um lugarzinho central nos planos editoriais desenhados a régua e esquadro pelo obediente sobrinho. De então para cá, as obras que Mega deu à luz na Imprensa Nacional sucederem-se a grande velocidade. Só em 2013, saíram dois livrinhos da colecção «O Essencial sobre», mais concretamente, O Essencial sobre Marcel Proust e O Essencial sobre Albert Camus. A que se seguiram O Essencial sobre Dom Quixote (2016) e O Essencial sobre Dante Alighieri (2017).

No plano das novidades editoriais para 2019, anunciadas em Janeiro último – um esqueleto de títulos discutíveis, porquanto alguns deles gozam já de suficiente projecção no sector livreiro comercial –, é possível constatar que os dias de Mega Ferreira na INCM decorrem propícios. Com efeito, figuram ali um livro de Dante Alighieri – que reúne, num só volume, os textos Vita Nuova e Rime –, que será traduzido por António Mega Ferreira, em conjunto com Jorge Vaz de Carvalho; uma nova colecção, «Itálica», dirigida (nem podia ser de outra maneira) pelo Mega, que começará com as Rimas de Michelangelo Buonarroti e, de seguida, as de Guido Cavalcanti; e haverá ainda dinheiro (com o Mega marcha tudo sobre rodas) para editar uma nova sensaboria do tio de Azinheira, o livro Deixa-as Pousar, compilação de estudos e conferências sobre cidades, literatura e música, «onde se fixam, pela primeira vez em livro, textos escritos para intervenções circunstanciais» (plano da INCM).

No meio de tanta devoção pelo bem comum, ainda sobra tempo e ocasião a Mega Ferreira para colaborar no blogue Prelo, onde se faz ver e ouvir com grande jactância; para participar nos colóquios da Biblioteca da Imprensa Nacional, como na sessão de 20 de Dezembro de 2016, sobre a relevância da literatura latino-americana à escala global, integrada no ciclo de conferências «A Globalização de Rosto Humano», que o teve como orador convidado; enfim, para estabelecer parcerias entre a INCM e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo sobredito Mega Ferreira, para uma série de temporadas de música realizadas naquela Biblioteca.

Esta forma de proceder, que converteu a INCM em quintal do Mega Ferreira e do já citado Azinheira, não sendo ilegal, não deixa de ser eticamente reprovável. Sobretudo, era escusada: Mega Ferreira não é um jovem escritor que nunca ninguém ouvir falar, muito menos um clássico esquecido nas bolorentas bibliotecas deste país, não pertence ao património bibliográfico da língua portuguesa que é necessário recuperar ou preservar. Desconfio mesmo que não faltarão editoras comerciais desejosas de publicar um autor que domina um tal emaranhado de ligações e de redes de influência, um gestor público com acesso aos grupos dirigentes e aos postos de comando, onde se concentram tantos e tão apetecidos recursos.

Encher chouriços

Há poucas semanas, e por desfastio, fui ler o «pai» da Expo’98. Dei voltas e mais voltas a alguns livros de Mega Ferreira, li-os com tanto desvelo, durante noites mal dormidas, que acabei por descobrir o segredo da fecundidade literária deste insaciável consumidor de Stendhal, Caravaggio, Bernini, Borromini (e tantos outros cuja menção seria interminável): a famosa técnica de «cortar e copiar» (do inglês copy and paste).

Em se tratando de editoras comerciais, o método autoerótico de se plagiar a si próprio já tem muito que se lhe diga – oh, se tem! Todavia, quando entra em cena o Estado, esta arte de confeccionar livros como quem prepara enchidos é mais lastimável e revoltante. Ou seja: não há razão que absolva Mega Ferreira quando está em causa o dinheiro dos contribuintes (e o respeito ao dinheiro dos contribuintes, por pouco que seja, como alguém disse, é o principal de todos os respeitos).

De facto, a coisa muda de figura quando se utiliza o Estado para vender prosa a cair de velha, páginas inteiras arrancadas a outros livros, trechos substanciais com que já se fez receita nas editoras comerciais, para assim dar a sensação de que se escreve e publica muito, para engrossar lombadas e opulentar a bibliografia, para fazer bonito nos salões e na roda dos íntimos, ou apenas como manifestação do seu grande ego.





Mega1

A lenta e laboriosa investigação que realizei começou pel'O Essencial sobre Dom Quixote (2015). Limito-me a constatar os factos, sem ironias de linguagem:

As páginas 13, 14 e 15 deste Essencial são iguais aos mesmos números de páginas de Por D. Quixote, o literato, o justiceiro e o amoroso, obra editada pela Assírio & Alvim em 2006, o qual já reunia artigos, conferências ou textos publicados noutros locais. O final da página 15 e início da 16 do Essencial são iguais à página 23 do livro da Assírio. A página 16 do Essencial é análogo à página 16 do livro da Assírio. As páginas 18, 19 e início da 20 do Essencial são iguais às páginas 17 e 18 do livro da Assírio. O final da página 20 e início da 21 do Essencial são iguais a partes da página 21 do livro da Assírio. O final da página 21 do Essencial é tal qual o início da página 19 do livro da Assírio. As páginas 57, 58, 59 e início da 60 do Essencial são iguais às páginas 25, 26, 27 e 28 do livro da Assírio. As páginas 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 do Essencial são iguais ao final da p. 29 e às páginas 30, 31, 32, 33, 34 e 35 do livro da Assírio. As páginas 23, 24 e início da 25 do Essencial são iguais às páginas 52, 53 e 54 do livro da Assírio. A página 33 e o início da 34 do Essencial são iguais à p. 55 do livro da Assírio. As páginas 34, 35, 36 e início da 37 do Essencial são iguais às páginas 56, 57 e 58 do livro da Assírio. As páginas 37, 38 e 39 do Essencial são iguais ao final da 59 e às 60 e 61 do livro da Assírio. As páginas 39, 40, 41, 42 e 43 do Essencial são iguais às páginas 63, 64, 65, 66 e 67 do livro da Assírio. As páginas 44 e 45 do Essencial são iguais às páginas 74 e 75 do livro da Assírio. As páginas 44, 45, 46, 47 e 48 do Essencial são iguais ao final da p. 75 e às páginas 76, 77, 78, 79, 80 e início da 81 do livro da Assírio. As páginas 49 e 50 são do Essencial são iguais ao final da 81 e às páginas 82 e 83 do livro da Assírio. As páginas 50, 51, 52, 53, 54 e 55 do Essencial são iguais às páginas 84, 85, 86, 87, 88 e 89 do livro da Assírio. As páginas 73 e 74 do Essencial são iguais às páginas 10 e 11 do livro da Assírio. Relacionado Sensação de vertigem Morrer Notas de rodapé Costa Nostra Uma casa amontoada de parentes Endogamia académica

Em face disto, parece inevitável a seguinte conclusão: O Essencial sobre Dom Quixote contém poucas páginas verdadeiramente inéditas (ou, no mínimo, serão tantas as páginas requentadas quantas as originais).

Como se tal não fosse suficiente, Mega Ferreira utiliza o mesmo expediente em Viagem pela Literatura Europeia, edição conjunta da Arranha-Céus e do El Corte Inglês/Âmbito Cultural (2014), um livro que reúne os textos do curso sobre Literatura Europeia lecionado pelo autor na Sala de Âmbito Cultural daquela cadeia espanhola. Assim:

As páginas 21 e 22 do livro da Assírio são iguais às páginas 46 e 47 do capítulo «Dom Quixote: Milagre, Assombro, Mistério» da Viagem pela Literatura Europeia (pp. 41-67). As páginas 10 e 11 do livro da Assírio são iguais às páginas 73 e 74 do Essencial e ao final da 47 e início da 48 da Viagem… As páginas 48 e 49 da Viagem são iguais às páginas 9, 10 e 11 do Essencial. A página 50 da Viagem é similar às páginas 12 e 13 do livro da Assírio. O final da frase no início da página 13 do livro da Assírio foi cosido ao segundo parágrafo da p. 27 da Viagem… As páginas 65 e 66 da Viagem… são iguais à página 36 do livro da Assírio.

Quem se der ao trabalho de observar mais de perto O Essencial sobre Marcel Proust, terá o ensejo de verificar que António Mega Ferreira, também aí escolheu o caminho mais cómodo:

A página 13 deste Essencial é igual à página 185 do capítulo «A Recherche, um romance em forma de vida», incluído no referido Viagem pela Literatura Europeia (pp. 185-207). As páginas 14 e 15 do Essencial são iguais ao final da página 187 da Viagem… A página 17 do Essencial é igual à página 188 da Viagem… A página 30 do Essencial é igual à página 189 da Viagem… A página 45 do Essencial é igual à página 192 da Viagem… As páginas 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 do Essencial são iguais às páginas 193, 194, 195, 196 e 197 da Viagem… As páginas 58, 59 e 60 do Essencial são iguais às páginas 201 e 202 da Viagem… As páginas 57 e 58 do Essencial são iguais ao final da página 202 e início da 203 da Viagem… As páginas 67, 68, 69, 70 e 71 do Essencial são iguais às páginas 203, 204, 205, 206 e 207 da Viagem…

Mega3

Verdade seja que Mega Ferreira, em O Essencial sobre Dom Quixote, precatando-se sonsamente, e para desfocar o que realmente fez, assinala numa nota de rodapé que este livro «tem por base os ensaios publicados na minha colectânea Por D. Quixote, o literato, o justiceiro e o amoroso». Tal como é verdade que na Viagem pela Literatura Portuguesa, noutra nota de rodapé, Mega confessa que «o presente texto tem como base, reformulados e aumentados, os três artigos sobre a Recherche publicados no jornal Público em 1, 2 e 3 de Agosto de 2013. Ver, para maior desenvolvimento, o meu livro O Essencial sobre Marcel Proust. Lisboa: IN-CM, 2013». Pura treta!

Porque reformular um texto e auto-rapinanço não são uma e a mesma coisa. «Basear-se em» é completamente distinto de copiar-se a si próprio, é diverso de reproduzir ipsis verbis prosa rançosa, vendida e revendida em livros diferentes (o que é impróprio, convenhamos, de um «gestor cultural» que se respeite).

Tanto mais quando se trata de um hábito muito disseminado, que caracteriza uma parte não despicienda da produção de Mega Ferreira. Compare-se, por exemplo, os dois seguintes trechos, o primeiro retirado da crónica antiga, «O Tempo Restituído», incluída no livro Uma Caligrafia de Prazeres, e o segundo de O Essencial sobre Marcel Proust:

E lá voltaram os lugares inesquecíveis, os que tinha de memória e os que me reapareceram a uma nova luz: a lanterna mágica do quarto de Combray, a história de Golo e de Genoveva de Brabante, a coscuvilhice bizarra da Tia Léonie e a incontornável madalena mergulhada no chá de tília, verdadeiro detonador de evocações; e a primeira conversa de Marcel com Swann, o snobismo de Legrandin, o nome de Gilberte gritado entre os espinheiros rosados – uma aparição, uma epifania: o petit noyau dos Verdurin, a frase musical da sonata de Vinteuil (…), a vulgaridade insinuante de Odette e o registo sismógrafo do ciúme de Swann, o comboio da uma e vinte e dois da tarde para Balbec, o ‘encanto doloroso’ dos nomes e o balbuciar do amor de Marcel por Gilbert. Enfim, aquela que que é a minha última impressão sensível, sempre que termino a leitura do primeiro volume do romance de Proust: o perfume das acácias no Bois de Boulogne, o qual, ‘irradiando em seu redor, fazia sentir de longe a aproximação e a singularidade de uma poderosa e mole individualidade vegetal’ (Uma Caligrafia de Prazeres, Texto Editora, 2013, p. 26 e início da 27).

(…) a lanterna mágica do quarto de Combray, a história de Golo e de Genoveva de Brabante, antepassada dos Guermantes, a coscuvilhice bizarra da Tia Léonie e a incontornável madalena mergulhada no chá de tília; (…) e a conversa inicial de Marcel com Swann, o snobismo envergonhado de Legrandin, o nome de Gilberte, filha de Swann, gritado entre os espinheiros rosados – uma aparição, uma epifania: o petit noyau dos Verdurin, a frase musical da sonata de Vinteuil (…), a vulgaridade insinuante de Odette e o registo sismógrafo do ciúme de Swann, o comboio da uma e vinte e dois da tarde para Balbec, (…), o ‘encanto doloroso’ dos nomes e o balbuciar do amor de Marcel por Gilbert. Enfim, a última impressão sensível, quase a terminar este 1.º volume do romance de Proust: o perfume das acácias no Bois de Boulogne, o qual, ‘irradiando em seu redor, fazia sentir de longe a aproximação e a singularidade de uma poderosa e mole individualidade vegetal’ (O Essencial sobre Marcel Proust, INCM, 2013, p. 29).

Depois, se compararmos a página 20 de O Essencial sobre Dante Alighieri (2017) –

Em frente do lugar onde por tradição se assume ter sido a casa da família de Alighiero Alighieri di Bellincione fica a pequena Igreja de Santa Margherita, que ostenta na fachada, talvez desproporcionada, a lápide que nos diz ser esta ‘la chiesa di Dante’. Pode ser que tenha sido aí que o Poeta foi batizado, com o nome de Durante, que era corrente na família da mãe, Bella degli Abati, na primavera de 1265. Mas é mais provável que a igreja de Dante tenha sido a dois passos dali, sobre a hoje denominada via Dante Alighieri, à esquina com a via del Proconsolo: é a antiquíssima abadia de Santa Maria Assunta ou Badia Fiorentina, uma igreja e convento beneditinos, cuja construção remonta ao século XI e que se se encontrava plenamente ativa no tempo em que o Poeta ali viveu. E a frequência ou, pelo menos, a proximidade da abadia fica insinuada em versos tingidos de nostalgia d’A Divina Comédia, que evocam tempos passados e se lhe referem: ‘Florença dentro lá da cerca antiga/aonde a terça e a nona inda ressoa,/pudica e sóbria estava em paz amiga’,

– com a página 139 de Itália. Práticas de Viagem Lisboa (Sextante, 2017), a história repete-se com pequeníssimas variações, que facilmente poderão conferir:

Em frente do lugar onde por tradição se assume ter sido a casa da família Alighieri fica a pequena e feiosa igreja de Santa Margherita, que ostenta na fachada, orgulhosa e talvez desproporcionada, a lápide que nos diz ser esta la chiesa di Dante. No entanto, é mais provável que a igreja de Dante tenha sido um pouco mais adiante, sobre a hoje denominada via Dante Alighieri, à esquina com a via del Proconsolo: é a antiquíssima abadia de Santa Maria Assunta ou Badia Fiorentina, uma igreja e convento beneditinos, cuja construção remonta ao século XI, mas que se se encontrava plenamente ativa no tempo em que o Poeta ali viveu. E a frequência da abadia fica insinuada em versos da Divina Comédia, que evocam tempos passados e se lhe referem: ‘Florença dentro lá da cerca antiga/aonde a terça e a nona inda ressoa,/pudica e sóbria estava em paz amiga’.

Os exemplos, bem sintomáticos das velharias que Mega Ferreira gosta de espremer e voltar a espremer, abundam:

Mas também é uma narrativa autobiográfica, uma peregrinação movida pelo desejo de saber e pela ânsia muito medieval pela salvação da alma, na qual o Poeta constantemente sobrepõe e entretece os acontecimentos do seu tempo com os da sua inconstante vida pessoal (O Essencial sobre Dante, p. 76).

Na realidade, a Divina Comédia (…) é também uma narrativa autobiográfica, uma peregrinação movida pela curiosidade e pela ânsia muito medieval pela salvação da alma, na qual o Poeta constantemente sobrepõe e entretece os acontecimentos do seu tempo com os da sua inconstante vida pessoal (Itália. Práticas de Viagem, pp. 143-144).

N’O Essencial sobre Albert Camus, a página 30 e o início da 31 são iguais a todo o início do prefácio (pp. 7-8) que Mega Ferreira escreveu para uma reedição de O Estrangeiro (Livros do Brasil, 2015). Vejamos: ao início da página 8 do prefácio segue-se uma longa citação do livro de Camus que não consta do Essencial, mas o copy and paste é retomado logo depois, ocupando toda a página 9 do prefácio (com excepção do início), a qual corresponde à página 31 do Essencial. Finalmente, as páginas 10 e 11 do prefácio, com ligeiríssimas diferenças, são iguais às páginas 32 e 33 do Essencial sobre Albert Camus.

De novo, Mega Ferreira serve-se astutamente de uma nota de rodapé, neste prefácio, para dissimular a técnica do copy and paste: «apresentação elaborada a partir do texto do meu livro O Essencial sobre Albert Camus, aqui utilizado por cortesia da editora». Neste contexto, porém, o que terá Mega Ferreira a dizer sobre a conferência que apresentou no 3.º Encontro «Presente no Futuro», da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que decorreu em 2014 no CCB e se intitulava «Camus vs. Sarte»? É que o tio de Duarte Azinheira (não percam de vista este nome, porque é também dele que iremos falar mais diante) também aí utiliza alguns relanços de prosa colhidos em O Essencial sobre Albert Camus.





Mega2

O arsenal de exemplos retirados da obra de Mega Ferreira assume proporções lendárias: a página 87 de Viagens à Ficção Hispano-americana (Arranha-Céus e El Corte Inglês/Âmbito Cultural, 2015) tem várias semelhanças com a página 7 do prefácio de Mega Ferreira ao romance A Guerra do Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa, editado em 2016 pela Leya/Livros RTP; a página 97 das Viagens é igual à página 8 desse prefácio; o final da página 100 e as páginas 101, 102 e 103 são iguais às páginas 9 e 10 do referido prefácio. Por outro lado, a página 201 das Viagens repete partes da crónica de 25 de Novembro de 2004, incluída no livro Papéis de Jornal (INCM, 2011, pp. 68-69).

E o caso não termina aqui. Embora não caiba a Mega Ferreira a glória de ter inventado esta técnica, a aborrecidíssima verdade é que estamos perante um adepto persistente do copy and paste. No livro Itália. Práticas de Viagem, lê-se «Nenhum outro artista marcou tão profundamente a cidade como Bernini» (p. 261), quando em A Borboleta de Nabokov (Editorial Notícias, 2002) já estava «Nenhum outro artista marcou tão profundamente a cidade como Bernini» (p. 51). Que dizer, por exemplo, destes dois nacos:

Mas o que é mais curioso é que a intervenção berniniana, dispersa por toda a cidade, só indirectamente se pode considerar urbanística. A grande inovação da Roma papal está ligada à criação do Tridente que parte da Piazza del Popolo (as ruas do Babuíno, a Via del Corso, e a Via di Ripetta) e essa é anterior a Bernini; ou à estruturação da esplanada de S. Pedro, e essa, indiscutivelmente ligada ao génio da colunata berniniana, já existia, ao menos conceptualmente, desde Miguel Ângelo, um século antes. («Roma de Bernini», crónica de 1999 incluída em A Borboleta de Nabokov, p. 52).

E, no entanto, a intervenção berniniana, dispersa por toda a cidade, só indirectamente se pode considerar urbanística. A grande inovação da Roma papal está ligada à criação do Tridente que parte da Piazza del Popolo (as ruas do Babuíno, a Via del Corso, e a Via di Ripetta) e essa é anterior a Bernini; ou à estruturação da esplanada de S. Pedro, e essa, indiscutivelmente ligada ao génio da colunata berniniana, já existia, ao menos conceptualmente, desde Miguel Ângelo, um século antes. (Itália. Práticas de Viagem, p. 261)?

Ou destes:

O que torna tão distintivo, tão retintamente romano, o gesto de Bernini, esculpido na pedra e lavrado na madeira, afeiçoado aos materiais mais dóceis como aos mais imprevisíveis, tal como o travertino, que tratou com desenvoltura? Naturalmente, o sentido cenográfico da sua intervenção, a noção do espaço urbano como um grande teatro, a ideia de que a arte, todas as artes, devem entrelaçar-se na criação de um bel composto, que é tanto mais verdadeiro quanto mais se afasta da verdade nua que só o Tempo revela (mas ‘nem sempre a tempo’, como ele próprio admitiu). (A Borboleta de Nabokov, pp. 52-53)



O que torna tão distintivo, tão retintamente romano, o gesto de Bernini, esculpido na pedra e lavrado na madeira, afeiçoado aos materiais mais dóceis como aos mais imprevisíveis, tal como o travertino, que tratou com desenvoltura? Naturalmente, o sentido cenográfico da sua intervenção, a noção do espaço urbano como um grande teatro, a ideia de que a arte, todas as artes, devem entrelaçar-se na criação de um bel composto, que é tanto mais verdadeiro quanto mais se afasta da verdade nua que o só [sic] Tempo revela (mas ‘nem sempre a tempo’, como ele próprio admitiu). (Itália. Práticas de Viagem, p. 261)?

E mais destes:

Mas trata-se de um pálido complemento, às vezes servindo apenas como aperitivo para a verdadeira exposição da obra de Bernini, mostra permanente que se oferece aos olhos deslumbrados do visitante, percorrendo Roma de um lado a outro, da colunata de S. Pedro à Capela Cornaro em Santa Maria della Vitoria, das fontes da Piazza Navona ao palácio de Montecitorio, da estátua de Daniel em Santa Maria del Popolo à maravilhosa igreja de Sant’Andrea al Quirinale, a ‘pérola do barroco’. (A Borboleta de Nabokov, p. 51)





Mega5

Qualquer exposição será sempre um pálido complemento, às vezes servindo apenas como aperitivo para a verdadeira exposição da obra de Bernini, mostra permanente que se oferece aos olhos deslumbrados do visitante, percorrendo Roma de um lado a outro, da colunata de S. Pedro à Capela Cornaro em Santa Maria della Vitoria, das fontes da Piazza Navona ao palácio de Montecitorio, da estátua de Daniel em Santa Maria del Popolo à maravilhosa igreja de Sant’Andrea al Quirinale, a ‘pérola do barroco’. (Itália. Práticas de Viagem, p. 261)?

Curiosos, curiosíssimos, são também os seguintes extractos de uma prosa que se continua a mover dentro de uma mesma estrutura de repetição:

Franco Borsi (Bernini, Roma, 1986) resume a essência desta arte irresistível, incrivelmente sedutora e absolutamente inimitável (um olhar treinado reconhece imediatamente a marca de Bernini), em três palavras: Luz, Matéria e Espaço. E desvenda-lhe o segredo: ‘trata-se de pintar com a escultura, de arquitectar a pintura, de pintar e modelar os elementos arquitectónicos’. («Roma Bernini», crónica de 1999 incluída em A Borboleta de Nabokov, p. 53).

Franco Borsi resume a essência desta arte irresistível, incrivelmente sedutora e absolutamente inimitável (um olhar treinado reconhece imediatamente a marca de Bernini), em três palavras: Luz, Matéria e Espaço. E desvenda-lhe o segredo: ‘trata-se de pintar com a escultura, de arquitectar a pintura, de pintar e modelar os elementos arquitectónicos’. (Itália. Práticas de Viagem, p. 262).

Se formos ao fundo deste «gestor cultural», teremos de reconhecer que Mega Ferreira é imparável: os dois primeiros parágrafos da página 17 de Itália. Práticas de Viagem, que começam «Por um momento, na fria limpidez da tarde, o panorama assemelha-se a um cenário de teatro. (…)» e acabam em «(…) que teve Joyce nestas paragens durante cinco anos, no auge do prestígio da cidade», são exactamente iguais aos dois primeiros parágrafos da crónica «A Azul de Trieste», incluída em A Borboleta de Nabokov (p. 48).

O último parágrafo da página 21 e o início da página 22 de Itália. Práticas de Viagem – «Trieste, a bem dizer, tem pouco de italiano. Não fosse um ou outro salpico de arquitectura (…)» – foi respigado do primeiro parágrafo da página 49 de A Borboleta…, que começa «Trieste, para começar, tem pouco de italiano. Não fosse um ou outro salpico de arquitectura (…)».

E o segundo parágrafo da mesma página 49 de A Borboleta…, que arranca com «Historicamente apertada entre o hegemonismo de Veneza e o paternalismo austríaco (…)», é semelhante, com pequenas alterações, ao final da página 22 e de todo o início da página 23 de Itália. Práticas de Viagem: «Historicamente apertada entre a cobiça de Veneza e o paternalismo austríaco (…)».

Continuado na página 49 de A Borboleta…, o último parágrafo – lá vem disparate – é idêntico ao último parágrafo de Itália. Práticas de Viagem, com uma ligeira alteração na primeira frase, respectivamente como se segue: «Trieste é uma cidade que se deixa ler no seu declínio económico, não porque o que existe e está vivo não esteja cuidado» e «Trieste é uma cidade que se deixa ler no seu ocaso industrial, não porque o que existe e está vivo não esteja cuidado». O mesmo se verifica na frase «Hoje, as instalações do Porto Vecchio alinham-se numa estreita faixa de terra, mesmo em frente da via marginal que dá acesso ao centro da cidade: é um corredor coberto por um emaranhado de pequenas construções em ruína» (A Borboleta…, p. 49), que é praticamente igual à frase «No princípio deste século, as instalações do Porto Vecchio alinhavam-se numa estreita faixa de terra, mesmo em frente da via marginal que dá acesso ao centro da cidade: era um corredor coberto por um emaranhado de pequenas construções em ruína» (Itália. Práticas de Viagem, p. 23).





Mega4

Fiel ao hábito de se rapinar a si próprio – chamemos-lhe assim, para trazer rigor a esta prática –, Mega inseriu as páginas 265 a 267 de Papéis de Jornal (que correspondem a uma crónica de 2 de Dezembro de 2008 inserida nessa obra publicada em 2010 pela INCM) a meio de «Livro do Desassossego: O Grande Poema de Lisboa», um dos capítulos de Viagem pela Literatura Europeia, nas páginas 238 a 240. E a crónica sobre Ernst Jünger, de 2 de Fevereiro de 2009, coligida em Papéis de Jornal (2011), repete partes de um capítulo do livro Vidas Instáveis (Abysmo, 2014), sobre o mesmo Jünger, isto é: a página 276 de Papéis… tem partes praticamente iguais ao final da página 105 e às páginas 107 e 108 de Vidas Instáveis. E o final da página 276 e a página 277 de Papéis são iguais à página 109 de Vidas Instáveis.

Mas isto ainda não é tudo. Veja-se Papéis de Jornal (2011, p. 27):

O festival, que reunia alguns dos maiores intérpretes europeus de música barroca, abriu com um deslumbrante concerto inteiramente preenchido por obras de Antonio Vivaldi.

Depois compare-se com Uma Caligrafia de Prazeres (2013, p. 68):

O festival, que reunia alguns dos maiores intérpretes europeus de música barroca, abriu com um deslumbrante concerto inteiramente preenchido por obras de Antonio Vivaldi.

E junte-se-lhe Itália. Práticas de Viagem (2017, p. 50):

O festival, que reunia alguns dos maiores intérpretes europeus de música barroca, abriu com um deslumbrante concerto inteiramente preenchido por obras de Antonio Vivaldi realizado na Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, no quartiere de San Polo.

Assim até ao aborrecimento esperado:

No dia seguinte, logo pela manhã, numa sala escura do Ateneu veneziano, os músicos do Gabrieli Consort, sob a direcção de Paul McCreesh, brindaram-nos com um programa preenchido com peças instrumentais e vocais profanas de Monteverdi, Marcello e Galuppi. Ao intervalo, um inglês, que eu já avistara no concerto inaugural, aproximou-se de mim e comentou, em cumplicidade despropositada: ‘this, at last, is some serious stuff’ – como se com o concerto dessa manhã se entrasse finalmente nas coisas sérias, depois das frioleiras vivaldianas da véspera.

Fiquei siderado. Que a música de Vivaldi, largamente desconhecida, possa ter sido considerada durante quase dois séculos como ‘fácil’, ‘ligeira’, ‘desinspirada’, é história conhecida, embora quase incompreensível. Mas que, após cinquenta anos de redescoberta da prodigiosa e quase inesgotável obra (mais de 700 composições!) do ‘padre ruivo’ de Veneza, um amante de música possa ainda proferir tamanha vulgaridade, é inconcebível. O padre vingou-se, durante aquela semana em Veneza: sempre que as asperezas de Gabrieli nos pretendiam fazer subir aos céus, aí vinha a música de Vivaldi lembrar-nos, na sua exuberante fantasia, que somos bichos presos à terra, ao corpo e às paixões (…). (Papéis de Jornal, 2011, p. 27-28)

*

No dia seguinte, logo pela manhã, numa sala escura do Ateneu veneziano, os músicos do Gabrieli Consort, os músicos de Paul McCreesh, brindaram-nos com um programa preenchido com peças instrumentais e vocais profanas de Monteverdi, Marcello e Galuppi. Ao intervalo, um inglês, que eu já avistara no concerto inaugural, aproximou-se de mim e comentou, em cumplicidade despropositada: ‘this, at last, is some serious stuff’ – como se com o concerto dessa manhã se entrasse finalmente nas coisas sérias, depois das frioleiras vivaldianas da véspera. A crítica inglesa, é verdade, nunca morreu de amores pelo veneziano. Recentemente, um crítico britânico louvava, na sua ópera L’Olimpiade, sobretudo… os recitativos!

Fiquei siderado. Que a música de Vivaldi, largamente desconhecida, possa ter sido considerada durante quase dois séculos como ‘fácil’, ‘ligeira’, ‘desinspirada’, é história conhecida, embora quase incompreensível. Mas que, após cinquenta anos de redescoberta da prodigiosa e quase inesgotável obra (mais de 700 composições!) do ‘padre ruivo’ de Veneza, um amante de música possa ainda proferir tamanha vulgaridade, é inconcebível. O padre vingou-se, durante aquela semana em Veneza: sempre que as asperezas de Gabrieli nos pretendiam fazer subir aos céus, aí vinha a música de Vivaldi lembrar-nos, na sua exuberante fantasia, que somos bichos presos à terra, ao corpo e às paixões (…). (Uma Caligrafia dos Prazeres, 2013, pp. 68-70).

*

No dia seguinte, logo pela manhã, numa sala escura do Ateneu veneziano, os músicos do Gabrieli Consort, sob a direcção de Paul McCreesh, que viria a ser anos depois nomeado maestro titular da Orquestra Gulbenkian, brindaram-nos com um programa preenchido com peças instrumentais e vocais profanas de Monteverdi, Marcello e Galuppi. O local é acanhado, mas intensamente sugestivo; construído no início do século XVII, destinava-se à Scuola di San Fentin, mas desde o início de Oitocentos que tem sido sede de sucessivas instituições culturais da cidade. (…) Ao intervalo, um inglês, que eu já avistara no concerto inaugural, aproximou-se de mim e comentou, em cumplicidade despropositada: ‘this, at last, is some serious stuff’ – como se com o concerto dessa manhã se entrasse finalmente nas coisas sérias, depois das frioleiras vivaldianas da véspera.

Fiquei sem resposta. Que a música de Vivaldi, largamente desconhecida, possa ter sido considerada durante quase dois séculos como ‘fácil’, ‘ligeira’, ‘desinspirada’, é história conhecida, embora quase incompreensível. Mas que, após cinquenta anos de redescoberta da prodigiosa e quase inesgotável obra (mais de 700 composições!) do ‘padre ruivo’ de Veneza, um amante de música possa ainda proferir tamanha vulgaridade, é inconcebível. O padre vingou-se, durante aquela semana em Veneza: sempre que as asperezas de Gabrieli nos pretendiam fazer subir aos céus, aí vinha a música de Vivaldi lembrar-nos, na sua exuberante fantasia, que somos bichos presos à terra, ao corpo e às paixões (…). (Itália. Práticas de Viagem, 2017, pp. 51-52).

Se ainda tiverem paciência, poderão também comprovar que na página 168 de Papéis de Jornal, a frase «O Cavaleiro Andante começou a publicar-se em Janeiro de 1952, exibindo uma capa sugestivamente barroca que, essa, eu sempre recordei» é muito semelhante a esta frase da página 34 de Uma Caligrafia de Prazeres: «O Cavaleiro Andante começara a publicar-se em Janeiro de 1952, exibindo uma capa sugestivamente barroca de Fernando Bento».

O mesmo sucede na página 168 e inícios da 169 de Papéis de Jornal,

(…) o meu Cavaleiro Andante realmente ‘começou’ em 1954? Mas, neste caso, como explicar que eu me lembre perfeitamente de Sexton Blake, herói de umas aventuras policiais-automobilísticas que, em 1954, já tinham dado lugar ao combate com o Cavaleiro Andante? Ou da brilhante adaptação da Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll? Ou da celebrada banda retirada do Beau Geste, que aparece logo no primeiro número da revista? (…) Porque a verdade é que a minha memória espontânea do Cavaleiro Andante está associada aos sucessivos álbuns e edições especiais que em 1954 eram já spin-offs da revista, aos concursos diversos em que se sorteavam Kodaks Brownie (por coincidência, ou por efeito de indução publicitária, a minha primeira máquina fotográfica foi uma Brownie), rádios e, até, Lambrettas (…).

De resto muito parecida à página 34 e inícios da 35 de Uma Caligrafia de Prazeres:

(…) o meu Cavaleiro Andante realmente ‘começou’ em 1954? Mas, neste caso, como explicar que eu me lembre perfeitamente de Sexton Blake, herói de aventuras policiais-automobilísticas? Ou da brilhante adaptação da Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll? Ou da celebrada banda retirada do Beau Geste, que aparece logo no primeiro número da revista? (…) Porque a verdade é que a minha memória espontânea do Cavaleiro Andante está associada aos sucessivos álbuns e edições especiais que em 1954 eram já spin-offs da revista, aos concursos diversos em que se sorteavam Kodaks Brownie (por coincidência, ou por efeito de indução publicitária, a minha primeira máquina fotográfica foi uma Brownie), rádios Siera e, até, Lambrettas (…).

Finalmente, e para acabar com as questões, o conteúdo das páginas 61 a 63 de Uma Caligrafia de Prazeres – que começam com

Cresci na convicção de que o chá era bebida essencialmente feminina, por contraposição ao café, reduto quase exclusivo dos homens, com os seus mitos, os seus vícios, os seus rituais próprios. A minha intuição, estritamente alimentada pela prática (o meu pai bebia café e recusava o chá, a minha mãe fazia o contrário), encontrou confirmação muitos anos mais tarde, quando comecei a interessar-me pelo significado social dos hábitos alimentares, entre os quais as bebidas ocupam lugar destacado. Tido como excitante (‘bebida do Diabo’, chamavam-lhe no século XVIII), o café remetia desde sempre para um imaginário masculino, até porque dera origem aos cafés, lugares de reunião, discussão e polémica. Quando eu cresci (…),

– foi catado nas páginas 37 a 40 de Papéis de Jornal. E o fim da página 276 e toda a 277 dos Papéis são iguais à página 109 de Vidas Instáveis.

Conclusão

Não é para admirar que António Mega Ferreira possua uma caterva de títulos (mais de trinta) com a sua assinatura. Só assim – presume-se – terá sido possível criar uma tão vasta bibliografia, enquanto, ao mesmo tempo, se exercia cargos de tanta responsabilidade, como director editorial da Círculo de Leitores, membro da Comissão Nacional para as Comemorações dos 500 anos dos Descobrimentos, director da candidatura de Lisboa à Exposição Mundial de 1998, presidente do Concelho de Administração da Sociedade Portugal-Frankfurt 97 (a entidade que coordenou a representação de Portugal como país-tema na Feira do Livro de Frankfurt), membro da Comissão Executiva do Comissariado da EXPO’98, presidente do Conselho de Administração da Parque EXPO’98 S.A., presidente dos Conselhos de Administração do Oceanário de Lisboa S.A., do Atlântico-Multiusos de Lisboa, S.A., Torre Vasco da Gama S.A. e da Parque Expo Serviços S.A. (1999-2002), presidente do Conselho de Administração da Fundação Centro Cultural de Belém (2006-2012), director executivo da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Como é que Mega Ferreira explica o autocopianço? Intertextualidade, querem ver? Essa é, talvez, a explicação menos convincente. Desde logo, ignora (mas não devemos discutir com a ignorância pretensiosa) o significado do termo inventado por Julia Kristeva, que inclui o recurso a figuras discursivas como alusão, pastiche, paródia, citação, até plágio ou imitação, mas com objectivos literários bem definidos, onde não se inclui o enchimento de chouriços: aprofundar as correlações entre textos e acrescentar-lhes níveis de interpretação, fornecendo sempre pistas aos leitores para que possam reconstituir o sentido da técnica intertextual. Ora, aqui, no caso do Mega, a conversa é outra. Trata-se de impingir gato por lebre.

A alguém é difícil compreender isto? Reparem: não estamos a falar de niquices, alguns destes livros são recomendados pelo Plano Nacional de Leitura e foram publicados na editora do Estado, a qual terá contratado o tio do director da sua Unidade de Publicações para os escrever. Perguntarão vocês: quanto é que, por contrato, ganham os autores das colecções «O Essencial sobre» e «Observadores»? Pois o mesmo pergunto eu: quanto dinheiro público anda a esbanjar a INCM com Mega Ferreira?