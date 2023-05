Biblioteca de Mega Ferreira vai para o Pavilhão de Portugal

Espólio do escritor e gestor cultural, falecido em 2022, vai ser depositado no edifício que tem estado praticamente sem uso desde a Expo'98.

Os herdeiros de Mega Ferreira cumpriram o desejo do gestor cultural e seis meses após a sua morte será assinado um protocolo de cedência da sua biblioteca pessoal. O documento, sabe a SÁBADO, será assinado no dia 22 de maio, segunda-feira, numa cerimónia pública onde, além dos herdeiros, estarão o ministro da Cultura, o presidente e o vereador da cultura da Câmara Municipal de Lisboa, bem como o presidente da junta de freguesia do Parque das Nações. O presidente da República e o primeiro-ministro também se associarão ao momento através da presença num concerto de homenagem que decorrerá no Teatro Camões.