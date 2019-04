Depois de condignamente apresentada a fábrica de encher chouriços de António Mega Ferreira, falemos no que importa: o facto de proliferarem, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), as colaborações de Mega, parente do director da sua Unidade de Publicações, constitui fundamento necessário e suficiente para curar de saber se, no passado, os caminhos de António Mega Ferreira (o tio) e de Duarte Azinheira (o sobrinho) também se cruzavam, sobrepunham, confundiam. Para os colocar cara a cara, identificando os pontos de contacto entre ambos, para saber se existem indícios que nos levem a presumir que os dois são entidades que operam unidas, ou seja, se é rica de sentido a aproximação entre estes dois homens. Por exemplo, como é que Duarte Azinheira chegou ao que é? Será que o material genético dos Mega Ferreira lhe tem favorecido a sobrevivência? Tratando-se da editora do Estado, escrutinar e pesar tais relações de interdependência é um dever que se impõe.

Submeter a intensidade das ligações entre Mega Ferreira e Duarte Azinheira à ponderação dos factos tem as suas complexidades, exige algum esforço de investigação, é preciso passar algumas semanas a estudar os feitos e obras de ambos, mas, em compensação, dá-nos a oportunidade de ver o que são relações ternas e generosas entre um tio e um sobrinho, mas também entre meia dúzia de amigos que organizam e exploram o cultural negócio.

Antes de ir mais longe, uma advertência aos leitores: as informações, dados e factos aqui coligidos estão disponíveis na Internet e podem ser verificados ou postos à prova. Requer algum investimento de tempo, deixa-nos com os nervos escangalhados, mas é um trabalho a todos acessível, que não implica nenhum talento específico (excepto, talvez, paciência de tijolo).

Nos últimos 20 anos, são vários os pontos de contacto entre as biografias profissionais de António Mega Ferreira e de Duarte Azinheira. Remontam, pelo menos, ao início da década de 1990, quando ambos constituíram a sociedade por quotas «Nomen – Produtos de Comunicação Lda». A firma, que tinha a matrícula n.º 3492/1992 do Conservatório do Registo Comercial de Lisboa (2.ª secção) e estava sediada em Lisboa, na Rua Filipe Nery (residência de Mega Ferreira), foi criada em 9 de Novembro de 1992, tendo como sócios António Taurino Mega Ferreira e Duarte Mega Ferreira Rodrigues Azinheira, designado gerente.

Segundo o Diário da República de 24 de Outubro de 2002, o capital social dessa empresa era de 5000,00 euros, estava «integralmente realizado em dinheiro» e correspondia «à soma das seguintes quotas: uma de 4500,00 euros do sócio António Taurino Mega Ferreira; e uma de 500,00 euros do sócio Duarte Mega Ferreira Rodrigues Azinheira».



No início, era a NOMEN

É a altura em que perguntamos a nós próprios: que raio é esta Nomen? Segundo o registo de inscrição, destinava-se à «concepção, produção e comercialização de produtos de comunicação». O primeiro livro publicado pela Nomen, de que consegui ter conhecimento, é da autoria de Jorge Sampaio, publicada em Novembro de 1995 com uma tiragem de três mil exemplares: Um olhar sobre Portugal (Jorge Sampaio responde às perguntas de Margarida Marante, António Eloy, António Mega Ferreira, José Mattoso, José Medeiros Ferreira, Nuno Portas). Jorge Sampaio era então candidato à Presidência da República (a candidatura já tinha sido anunciada em Fevereiro de 1995) e seria eleito em Março do ano imediato.

Na década de 1990, a Nomen produziu uns cadernos pedagógicos – Uma Leitura de Aparição (que em 1998 já ia em cinco edições) ou Uma Leitura de O Memorial do Convento –, escritos por uma Maria Teresa Azinheira, autora especializada em manuais do ensino secundário e em livros de apontamentos (como os famosos «Apontamentos Europa-América»). Antes ou depois disso, o Jornal de Notícias distribuiu o livro Portugal – Uma História da ‘Equipa de Todos Nós’, que teve o patrocínio exclusivo da Companhia de Seguros Bonança. E a 7 de Junho de 2002, a sede da Nomen foi deslocada para a Rua Ferreira Borges, em Lisboa.

Entretanto, Mega Ferreira tornou-se um dos autores da Assírio & Alvim, em particular depois da morte de Manuel Hermínio Monteiro (3 de Junho de 2001), que desde 1983 vinha dirigindo com êxito (e algumas dívidas) aquela editora. Na realidade, só quando Manuel Rosa se tornou o accionista maioritário da Assírio & Alvim é que Mega Ferreira apareceu verdadeiramente como «autor da casa», com a publicação de uma catadupa de livros. Entre outros: A Expressão dos Afectos (2001); Amor e As Caixas Chinesas (ambos de 2002); O que há-de voltar a passar e Retratos de Sombra (ambos de 2003); Vida de D. Quixote e Sancho, de Miguel de Unamuno (tradução, apresentação e notas de Mega Ferreira), As Palavras Difíceis, Fazer pela Vida: Um retrato de Fernando Pessoa, o empreendedor e O tempo que nos cabe (os quatro de 2005); Por D. Quixote: o literato, o justiceiro e o amoroso (2006). Pelo meio, Mega Ferreira ainda colaborou numa obra colectiva sobre a pintura de Ilda David (a mulher de Manuel Rosa e responsável pelo design da Assírio), intitulada Evaporação: pintura de Ilda David e organizada pelo Centro Cultural Emmerico Nunes (Sines, 2003).

Nesse período, António Mega Ferreira pôs-se em campo e a 23 de Janeiro de 2006 foi designado presidente da Fundação Centro Cultural de Belém (CCB) pela ministra da Cultura, Maria Isabel Pires de Lima. Na mesma altura, Duarte Azinheira foi contratado pela Assírio & Alvim como relações públicas (o que certamente enriqueceu a sua carteira de contactos pessoais e intelectuais), passando a trabalhar de perto com Vasco David, sobrinho de Manuel Rosa e Ilda David.

No ano seguinte, em 2007, ainda o sobrinho do presidente do CCB trabalhava na Assírio & Alvim, António Mega Ferreira, Duarte Azinheira e Vasco David assinam a obra O Livro Português nos Palop e no Brasil, editada pela Fundação Calouste Gulbenkian/Serviço de Educação e Bolsas, com uma tiragem de 500 exemplares. A equipa responsável por esse projecto financiado pela Gulbenkian era constituída por António Mega Ferreira (coordenador) e pelos consultores Duarte Azinheira, Vasco David e Madalena Sampaio. Esta última, colaboradora próxima de António Mega Ferreira – foi directora executiva da Portugal/Frankfurt 97 S.A., quando Mega Ferreira era presidente do respectivo Conselho de Administração, e adjunta de Mega na Expo98’S.A. –, era em 2007 assessora principal do quadro de pessoal do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas (Ministério da Cultura). Nessa qualidade, coordenou a reestruturação do Programa Rede Bibliográfica da Língua Portuguesa, desenvolvido com os Palop, e foi designada para integrar o grupo de trabalho da Fundação Calouste Gulbenkian sobre «A Produção, Edição, Circulação e Consumo do Livro Português nos PALOP e no Brasil».

A execução do projecto O Livro Português nos Palop e no Brasil – um projecto que deliciou Mega Ferreira, que sempre teve um fraquinho pelos Palop –, ficou a cargo da Nomen – Produções de Comunicação, Lda, a empresa de António Mega Ferreira e Duarte Azinheira, e a impressão do livro foi contratada com a empresa de artes gráficas e tipografia António Coelho Dias, S.A., empresa de que adiante falarei um pouco.

Mais ou menos por esta época, a relação de estreita amizade que unia as duplas Mega Ferreira/Duarte Azinheira e Manuel Rosa/Ilda David, aparentemente, findou: Duarte Azinheira saiu da Assírio & Alvim em 2008 e Mega Ferreira nunca mais ali publicou (em Março de 2012, a Assírio & Alvim seria vendida ao Grupo Porto Editora, para onde também transitou Vasco David).



Milhares de euros em ajustes directos

Terminada a fase Assírio & Alvim, já Madalena Sampaio ocupava um cargo de direcção no Instituto de Apoio ao Desenvolvimento (desde 2007), tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (em 2012, com a fusão entre o Instituto Camões e o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, Madalena Sampaio passou a fazer parte do Conselho Directivo do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua), Duarte Azinheira reapareceu em Setembro de 2008, no mesmo ano em que saiu da Assírio & Alvim, agora como consultor do Instituto Camões (tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tal como o IPAD) para a «concepção, desenvolvimento e implementação da Biblioteca Digital Camões». Pelo trabalho de «Consultoria para a criação de uma ferramenta de difusão da língua», prestado ao Instituto Camões, Duarte Azinheira recebeu, por ajuste directo, 11.520 euros (Base: contratos públicos online).



Para constituição daquela Biblioteca Digital, o Instituto Camões estabeleceu várias parcerias, entre as quais com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, o que explicará a existência, em 2009, de dois contratos, também por ajuste directo, de Duarte Azinheira com a editora do Estado, o primeiro (17 de Março de 2009) para a elaboração de um Estudo de Avaliação do Departamento Editorial, no valor de 6.000,00 euros e com um prazo de execução de dois meses (Base: contratos públicos online); o segundo (17 de Setembro de 2009), pela «prestação de serviços de consultadoria, apoio e implementação de medidas com vista à reorganização da Unidade Editorial da INCM), no valor de 12.000,00 euros.



No total, antes de ser nomeado director da Unidade de Publicações da INCM, Duarte Azinheira ganhou apenas 18.000,00 euros.

Enquanto isso, João Paulo Cotrim atirou-se ao Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD). No dia 7 de Abril de 2009, o IPAD adquiriu à João Paulo Cotrim – Comunicações & Edições, Unip. Lda. a produção da obra Os 8 Objectivos do Milénio, que custou àquele instituto público a quantia de 16.000,00 euros (Base: contratos públicos online).



No mesmo dia 7 de Abril de 2009, o IPAD contratou também à João Paulo Cotrim – Comunicações e Edições, Unip. Lda. a prestação de serviços de realização da série televisiva Vencer os Medos, tendo para esse efeito pago 50.000,00 euros.



Depois, em 9 de Junho de 2010, o IPAD voltou a solicitar os serviços da João Paulo Cotrim – Comunicações & Edições, Unip. Lda. para a prestação de Serviços de Concepção e Produção do livro Cidadania e Desenvolvimento, tendo o editor embolsado, para sua consolação e proveito, 19.500,00 euros .



E em 9 de Junho de 2011, o IPAD adquiriu a João Paulo Cotrim, Unip. Lda, mil exemplares de um livro que é um encanto – Matar a Fome de Saúde e Bem-Estar – pelo preço de 28.301,89 euros. (Base: contratos públicos online).



No total, a João Paulo Cotrim – Comunicações & Edições, Unip. Lda. recebeu do IPAD, escrupulosamente, a bagatela de 113.801,89 euros (Base: contratos públicos online),





Em 2009, António Mega Ferreira foi um dos consultores convidados para participar em alguns dos trabalhos que dariam origem à Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024, «Um Compromisso para o Futuro da Cidade». Uma das suas comissárias dessa Carta Estratégica, Simonetta Luz Afonso formou uma equipa executiva composta pelos seguintes parceiros: Duarte Azinheira, João Paulo Cotrim, Jorge Silva e Rita Sá Marques.

Em Dezembro de 2009, a Câmara Municipal de Portimão, presidida pelo socialista Manuel Luz, editou o livro de banda desenhada Portimão. Como se faz uma cidade, projecto gerido pelo Mega sobrinho: Duarte Azinheira. A obra, concebida e coordenada por… João Paulo Cotrim, custaria ao município de Portimão 74.000,00 euros (é na verdade insensato que as editoras comerciais não paguem o mesmo aos seus autores), cobrados pela empresa João Paulo Cotrim – Comunicações e Edições Lda., através de um contrato assinado por ajuste directo com aquela autarquia, em 3 de Março de 2009 (Base: contratos públicos online).

No mesmo ano, convém saber, João Paulo Cotrim e Miguel Rocha lançaram A Noiva que o Rio Disputa ao Mar (2009), obra patrocinada pela Câmara Municipal de Portimão, e em 2010 o mesmo Cotrim foi buscar à mesma autarquia, através da sua empresa, mais 70.000,00 euros pela produção da Exposição de Fotografia Casa Manuel Teixeira, conforme consta no contrato assinado em 20 de Janeiro de 2010 (Base: contratos públicos online).

Contas feitas, a relação da empresa de João Paulo Cotrim com a Câmara Municipal de Portimão totalizou 144.000,00 euros (Base: contratos públicos online). É o que se chama, em língua de gente, arranjar maneiras extraordinárias de derreter dinheiro.

João Paulo Cotrim é próximo de António Mega Ferreira desde o vigor dos seus trinta anos, ou seja, desde a época em que os dois trabalharam na produção do catálogo da exposição feita em Lisboa, com o patrocínio da Expo’98, intitulado Peixes e Outros (Cotrim como coordenador, Mega Ferreira como um dos autores dos textos), editado em 1997 pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. Como Mega Ferreira sabe recompensar o mérito onde quer que o encontre, os dois nunca mais deixaram de aparecer em projectos conjuntos, como na antologia O Erotismo na Ficção Portuguesa do Século XX (organização, prefácio e notas de Mega Ferreira, com colaboração de João Paulo Cotrim), editada pela Texto em 2005.

Na sua edição de Fevereiro de 2010, o boletim interno da INCM, Matriz noticiava em letra redonda: «Os quadros da INCM foram reforçados com mais um colaborador. Bem-vindo! Duarte Mega Ferreira Rodrigues Azinheira, para assumir a direcção da Unidade Editorial — UEDM» (em acumulação, Azinheira tornava-se também director do Museu da Casa da Moeda, do Arquivo Histórico e da Biblioteca da Imprensa Nacional). Pouco tempo depois, já Mega Ferreira prefaciava, ao lado do presidente da INCM, Estevão de Moura, a obra Portugal nos Mundiais de Futebol (Lisboa, INCM, Maio de 2010, 25 mil exemplares assinados por Rogério Azevedo e com design gráfico de Jorge Silva – outro talentoso artista que sabe dar de si boa conta e que tem acompanhado a santíssima trindade formada por Mega, Azinheira e Cotrim) (Base: contratos públicos online).

Passados meia dúzia de meses, em 4 de Outubro de 2010, a António Coelho Dias, S.A. – Artes Gráficas, a empresa que fez a impressão da obra de António Mega Ferreira, Duarte Azinheira e Vasco David, O Livro Português nos PALOP e no Brasil (Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007), executada pela Nomen, Produtos de Comunicação, Lda, detida por António Mega Ferreira e Duarte Azinheira, começou a prestar serviços de impressão e acabamento de livros, revistas e catálogos da INCM. Dito de outro modo, entre 4 de Outubro de 2010 e 16 de Janeiro de 2019, a António Coelho Dias, S.A. – Artes Gráficas recebeu, em regime geral de ajuste directo, o valor de 94.436,00 euros (Base: contratos públicos online).



Mariscadores do Alvor

O Mega amigo, como já tivemos ocasião de ver, é um coração aberto a todos os que se aproximam dele. Duvidam? Vejam mais um exemplo: antes de João Paulo Cotrim e de Duarte Azinheira voltarem as suas atenções para os financiamentos da Câmara Municipal de Portimão, António Mega Ferreira aceitou o convite do autarca Manuel Luz (PS), no Verão de 2007, para fazer parte do júri do concurso público internacional responsável pela selecção do parceiro privado que iria participar no projecto, construção e gestão do plano de reabilitação da zona ribeirinha (junto ao rio Arade) daquela cidade algarvia, que incluía a construção de um oceanário, um insectário e um planetário (o custo previsto do projecto ascendia a cerca de 100 milhões de euros). Depois, Mega Ferreira e Manuel Luz colaboraram num livro que a Câmara de Portimão desovou em 2010: Mariscadores: ria de Alvor. Histórias de um lugar.

Além de Mega Ferreira, o júri especial escolhido pela Câmara de Portimão era também constituído, peço licença para observar, pelo professor catedrático da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Miguel Arruda, sobre quem o ex-comissário executivo da Expo’98 escreveria um dos textos para o livro Miguel Arruda: escultura, design, arquitectura, editado em 2013 pela Câmara Municipal de Lisboa. Na verdade, Mega Ferreira e Arruda conheceram-se muito antes, desde, pelo menos, que o segundo projectou o Centro de Informação da Expo’98, um edifício situado no extremo sul do Parque das Nações.

Depois, como se uma força misteriosa os impedisse de se afastarem um do outro, Mega Ferreira, já no período em que presidia à Fundação Centro Cultural de Belém, convidou Arruda para conceber uma escultura no âmbito do ciclo «CCB Fora de Si 2010», da Bienal de Arte 2010. Foi assim que, entre Junho e o final de Outubro de 2010, a Escultura Habitável (um cubículo metálico revestido de cortiça), segundo o Público de 20/06/2013, «aterrou no Jardim das Oliveiras do Centro Cultural de Belém». Em 2014, em entrevista ao guia cultural Betar, Miguel Arruda disse, com algum desvanecimento: «A ‘Escultura Habitável’ é a ampliação de uma peça que eu fiz em 1968. Segundo o Dr. António Mega Ferreira, então presidente do Centro Cultural de Belém, que foi quem permitiu colocar a peça no CCB, considerou que esta peça é uma forma que eu transporto comigo desde sempre. É uma escultura de raiz antropomórfica, cujas formas estão implícitas no corpo humano, de acordo com o meu percurso escultórico».

Após este comovente episódio, a Imprensa Nacional, já com Duarte Azinheira na direcção da sua Unidade de Publicações, produziu as obras Miguel Arruda (Junho de 2013; com a indicação expressa, na página online da INCM, de que todos os desenhos e peças reproduzidos no livro «são parte integrante da colecção Miguel Arruda, com excepção da escultura Módulo, que pertence a António Mega Ferreira») e Uma Casa para a Cidade – Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira (2015), esta última sobre o projecto, coordenado pelo Atelier Miguel Arruda Arquitectos Associados, que deu origem à construção da nova biblioteca municipal de Vila Franca de Xira, um edifício com sete pisos, na zona ribeirinha daquela cidade, onde ficam localizados os silos da antiga fábrica de descasque de arroz da Sociedade Industrial de Vila Franca de Xira.

Sobre o acontecimento inaugural dessa obra, onde Mega Ferreira efectuou uma aparição que deu brado, vale bem a pena ler a descrição do jornal O Mirante, de 25 de Setembro de 2014. É uma obra-prima do género: «Vila Franca de Xira tem biblioteca nova, aberta ao público desde sábado, 20 de Setembro, quando foi inaugurado este novo espaço construído no local da antiga fábrica de descasque de arroz. (…) Alberto Mesquita [socialista e presidente da Câmara daquela edilidade] falou a ler do papel mas mesmo assim ainda teve tempo para furar o protocolo quando dirigia palavras de agradecimento ao arquitecto Miguel Arruda e tentou encontrá-lo com os olhos entre os convidados. Como não o viu parou o seu discurso até o próprio anunciar a sua presença de braço no ar chegando-se à frente. Um momento que ajudou a desanuviar das palavras de circunstância que sempre se dizem nestas cerimónias. (…) Para confirmar que ninguém é perfeito, António Mega Ferreira falou a seguir a Alberto Mesquita e deu uma ‘seca’ a quem o ouviu lendo um ensaio sobre a Obra e a Vida de Álvaro Guerra e o seu importante papel como cidadão e intelectual. Mega Ferreira só pode ter ido desencantar a uma das suas gavetas o texto que leu sobre Álvaro Guerra que, apesar do seu valor, não merecia ser diferenciado de outros escritores importantes de VFX como Alves Redol ou Soeiro Pereira Gomes. Cá bem atrás, enquanto Mega Ferreira repetia a grande admiração pela Obra de Álvaro Guerra, a nossa companhia eram dois elementos da Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo. Perguntei-lhes se tinham sido convidados e disseram que não. Com eles a militância fala mais alto que os convites. Enquanto Mega Ferreira falava da trilogia de Álvaro Guerra, e do seu estatuto como embaixador e ribatejano, os meus interlocutores recuavam cerca de quinze minutos no tempo e lembravam que o orador tinha prometido falar pouco e, entretanto, já tinha falado mais tempo que o presidente da câmara. António, o cartoonista do jornal Expresso, estava longe da confusão e dos discursos numa conversa a quatro, sempre com aquele seu ar misterioso de ‘escritor de desenhos’. À pergunta, ‘então como é que vai a crise’, respondeu que ‘ os grupos e os grupinhos tomaram conta da sociedade portuguesa. Quem não pertencer à Maçonaria e companhia não se safa’, desabafou. (…) No final do discurso mais chato das últimas inaugurações (Álvaro Guerra que nos desculpe lá no Olimpo) o pessoal afunilou junto a todas as portas de emergência da Fábrica das Palavras que estavam abertas excepcionalmente. (…) Dez minutos depois da entrada da multidão na Fábrica das Palavras já havia fila na casa-de-banho das senhoras. A dos homens estava normal. Mega Ferreira foi pela mão do arquitecto seu amigo pregar uma mijadela depois de fumar um cigarro logo a seguir à cerimónia».



E mais ajustes...

O programa cultural da nova biblioteca de Vila Franca de Xira inclui, além de sessões de cinema, alguns concertos realizados por músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa, de que António Mega Ferreira é o director executivo. Segundo o jornal Público de 19 de Setembro de 2014, «uma vez por mês, o novo equipamento cultural terá concertos de ‘músicas de Mundo’ e haverá, ainda, concertos com solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), no âmbito de um protocolo a celebrar entre a Câmara vila-franquense e a OML».

No ano seguinte, em 21 de Dezembro de 2015, durante a esclarecida direcção de Duarte Azinheira – é coisa por demais importante para não ser repetida –, voltamos a ter notícia de Miguel Arruda. Por uma notável coincidência, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda contratou o atelier Miguel Arruda Arquitectos Associados, Lda., em regime geral de ajuste directo, para a «aquisição de serviços para a execução de projecto de arquitectura para requalificação das lojas da INCM», para o que recebeu, em bom metal sonante, o valor de 74.500,00 euros (Base: contratos públicos online).





Entretanto, já como membro do Conselho Numismático da INCM, Miguel Arruda passou a integrar alguns júris de concursos promovidos por aquela instituição e começou a desenhar, por exemplo, a embalagem de moedas comemorativas.

Por essa altura, já Mega Ferreira tinha deixado a presidência do faraónico Centro Cultural Belém, cargo que ocupou entre 2006 e 2012. O Governo liderado por Pedro Passos Coelho, em coligação como o CDS, decidiu não o reconduzir, substituindo-o por António Lamas. No mesmo ano em que saiu do CCB, a Câmara Municipal de Lisboa, presidida por António Costa, pediu a Mega Ferreira o obséquio de elaborar um «estudo no sentido do que poderá ser um museu de Lisboa». A entidade adjudicante, o Município de Lisboa, pagou ao adjudicatário, por esse serviço, em regime de ajuste directo, a quantia simpática de 15.400,00 euros (mais IVA, ao que parece). (Base: contratos públicos online).





A esse respeito, noticiava o Correio da Manhã de 26 de Junho de 2012: «Segundo o orçamento camarário, o ex-presidente do Centro Cultural de Belém (CCB) vai receber cerca de 19 mil euros. A proposta, subscrita pelas vereadoras da Cultura e das Finanças, Catarina Vaz Pinto e Maria João Mendes, destaca o ‘extenso curriculum’ e a ‘experiência comprovada’ de Mega Ferreira na área. Explica ainda a necessidade de efectuar um estudo desta natureza com a ‘a actual conjuntura de mudanças nas políticas culturais’».

António Mega Ferreira, um homem insensível à lisonja e que raras vezes gasta dinheiro em coisas de luxo, como sapatos Ferragamo ou gravatas Dunhill ou Hermès (que inexistem no «gravatório» de Mega, onde só há as banalíssimas Breuer, Ermenegildo Zegna, Arthur Fox e Armani), afastou-se das tentações, escondeu-se numa catacumba para ir meditar sobre o novo museu de Lisboa. Enquanto isso, no nosso maravilhoso país, os outros cidadãos tentavam salvar a economia portuguesa, viviam em pleno período de intervenção da troika, sujeitavam-se ao processo de redução e ajustamento do défice estrutural, submetiam-se a austeridade sobre austeridade, a medidas brutais de controlo orçamental e de cortes nas despesas (em Outubro desse ano falava-se em cortes de 800 milhões de euros), que afectariam sobretudo os funcionários públicos e os pensionistas.



O plano para o Museu da Cidade

Foi neste contexto de recessão profunda, em que a economia mal respirava, em que o desemprego rondava os 17 por cento, que a socialista Catarina Vaz Pinto, já com o rascunho de Mega Ferreira nas mãos, apresentou as sugestões do projecto, como a mudança do Museu da Cidade, no Campo Grande, para o Torreão Poente do Terreiro do Paço. No dia 25 de Abril de 2013, o jornal digital O Corvo dava conta da reunião semanal do executivo camarário, em que o PSD e o CDS – levados da breca – manifestaram certa surpresa em face do conteúdo perfunctório do estudo ali exposto pela vereadora da cultura da CML: «Quem não se mostrou especialmente impressionado com a curta apresentação feita pela autarca foram os vereadores da oposição à direita, que, há muito, vinham reivindicando conhecer os detalhes do estudo de Mega Ferreira. ‘Falta aqui referir a apresentação da Baixa a Património da Humanidade’, apontou a social-democrata Margarida Magalhães de Barros. Já o vereador António Carlos Monteiro, do CDS-PP, qualificou de ‘insuficiente’ o estudo que foi apresentado e disse que, depois disto, se deveria ‘questionar se era mesmo necessário recorrer a um consultor externo’ para realizar o referido trabalho». Entretanto, o que é feito do novo Museu de Lisboa? Para que serviu o estudo de Mega Ferreira? É uma interrogação que deixo à curiosidade pública…

Não nos percamos, porém. Meses depois, em Junho de 2013, Mega Ferreira foi nomeado pela edilidade lisboeta, através de Catarina Vaz Pinto, para dirigir a Associação Música Educação e Cultura (AMEC), a entidade que tutela a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML). Uma vez que 60 por cento do orçamento da associação provém das contribuições da Câmara Municipal de Lisboa, a presidência da direcção cabe à Câmara de Lisboa, através da sua vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto. Segundo o jornal Público de 17 de Junho de 2013, «A função de Mega Ferreira, que vai gerir um orçamento de cerca de quatro milhões de euros, cuja fatia principal é dada pela Câmara Municipal de Lisboa, é, nas suas palavras [Mega Ferreira, num rasgo de audácia], criar os meios para que o projecto possa continuar a existir num contexto em que os apoios à cultura estão cada vez mais difíceis». Sem dúvida, Dr. Mega, sem dúvida…

Com Mega como director executivo da AMEC, a Orquestra Metropolitana de Lisboa estabeleceu várias parcerias, entre as quais a INCM – em cuja Biblioteca, na Rua da Escola Politécnica, se realizam anualmente concertos de solistas, o último dos quais no início deste ano, durante a apresentação do Plano Editorial da Imprensa Nacional para 2019 –, ou a sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglês (onde Mega Ferreira leccionou cursos breves de literatura) ou o Centro Cultura de Belém, para onde Mega Ferreira, entretanto, regressara.

Com efeito, em Setembro de 2016, depois de ter saído com a chegada do PSD ao Governo, Mega Ferreira voltou ao CCB após a constituição do Governo de António Costa, por via do ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes, para ocupar um dos cargos do seu Conselho Directivo. Nessa altura, a presidência da Fundação Centro Cultural de Belém já era ocupada por Elísio Summavielle, nomeado por João Barroso Soares durante o brevíssimo período em que ocupou a pasta da Cultura nos primeiros meses deste Governo de António Costa.

João Soares e Elísio Summavielle, diga-se de fugida, pertencem à loja maçónica «Simpatia e União», do Grande Oriente Lusitano. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã de 17 de Abril de 2016: «Isaac Wambembe, ex-representante da UNITA em Portugal, José Manuel Torres Couto, fundador da UGT, e o actual director do Centro Cultural de Belém, Elísio Summavielle, integram, ao que consta, a mesma loja maçónica – ‘União e Simpatia’ – de João Soares, que, desde Abril de 1974, pertence ao Grande Oriente Lusitano». Em entrevista ao Jornal de Negócios de 26 de Março de 2017, o desditoso Elísio Summavielle balbuciou, lacrimejante, percebendo-se vestígios de privações no rosto macilento: «Ser maçon até prejudica a carreira».

Desde Setembro de 2016, altura em que Mega Ferreira passou a acumular a direcção executiva da OML com a presença no conselho directivo do CCB, a associação que tutela a Orquestra Metropolitana foi contratada pelo CCB para prestar uma série de serviços de natureza artística (concertos, ateliês, festivais), tendo recebido, desde então, um total de 230.000,00 euros (Base: contratos públicos online).



As passagens de Mega Ferreira pelo CCB coincidem, também, com a prestação de vários serviços pela empresa João Paulo Cotrim – Comunicação e Edições Unipessoal Lda. Assim, quando Mega Ferreira era presidente do Conselho de Administração da Fundação CCB, João Paulo Cotrim celebrou dois contratos (2010 e 2011) que totalizaram 18.629,75 euros (Base: contratos públicos online).





Depois, durante a presidência de António Lamas (que substituiu Mega Ferreira), João Paulo Cotrim não prestou – isto é para enternecer uma pessoa – quaisquer serviços no CCB. Em contrapartida, Mega Ferreira começou a escrever para a Abysmo e a Arranha-Céus, as editoras de Cotrim: depois de traduzir e prefaciar A Casinha dos Prazeres (2013), de Jean-François Bastide, saiu Vidas Instáveis (2014), Viagem pela literatura europeia (2014) e Viagens à ficção hispano-americana (2015). Estes dois últimos, que reúnem os apontamentos de Mega Ferreira nos cursos promovidos pela Sala de Âmbito Cultural (piso 7) do El Corte Inglês, foram publicados por Cotrim em parceria com aquela cadeia comercial espanhola, ao que parece por intermédio de Susana Santos, a responsável pela Comunicação e Relações Externas do El Corte Inglês e ex-assessora de João Barroso Soares na presidência da Câmara Municipal de Lisboa, na mesma época em que Cotrim foi nomeado (pelo filho de Mário Soares) para dirigir a Bedeteca de Lisboa, cargo que ocupou entre 1996 e 2002, quando João Soares saiu da CML. Neste contexto, valerá a pena recordar que Mega Ferreira foi, em 2005, mandatário da campanha de João Soares à presidência da Câmara Municipal de Sintra?

Assim que Mega Ferreira regressou ao CCB, Cotrim deitou a correr, dirigiu-se saltitante para o CCB e, tal como as galinhas põem ovos, começou a editar e a organizar um programa de rádio quinzenal, de seu nome «Obra Aberta», gravado ao vivo no CCB, em parceria com a Rádio Renascença (RR) (Base: contratos públicos online).



Entre os primeiros convidados de Cotrim e de Maria João Costa (a jornalista de cultura da RR que modera as conversas) encontramos vários autores editados por Cotrim na sua editora (Abysmo/Arranha Céus), desde logo António Mega Ferreira e João Queiroz, que publicaram na Abysmo o livro Vidas Instáveis (2014), convidados na segunda edição do programa para realçarem devidamente a obrinha publicada pelo organizador do programa de rádio. Daqui a dias, de resto, a 11 de Abril deste ano, o programa de Cotrim vai receber… Duarte Azinheira.

Percebe-se: Cotrim e a Abysmo têm várias colaborações com a Imprensa Nacional. A mais recente terá sido a co-edição de Os Desenhos em Volta de Os Passos de Herberto Helder (Dezembro de 2018), de Mariana Viana, mas antes já tinham saído, por exemplo, De Viva Voz: Antologia, com coordenação de João Paulo Cotrim (INCM, 2010) ou Antónia Ferreira. A Desenhadora de Paisagens (2017), da colecção Grandes Vidas de Portuguesas, biografia assinada por João Paulo Cotrim, claro.

Foi com fundadas razões, portanto, que Cotrim, em 23 de Setembro de 2017, no âmbito da terceira edição do Mercado do Livro França Borges, realizado no Jardim do Príncipe Real, participou numa «conversa à volta da mesa» com Duarte Azinheira, Jorge Reis-Sá e André Letria sobre «A edição independente em Portugal». De facto, o mártir da Abysmo e da Arranha-Céus, que tem mister de recorrer a parcerias com o El Corte Inglês, a INCM, a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, etc., para publicar quase todos os livros do seu catálogo, é a encarnação do ideal de editor independente, que compromete o seu conforto e segurança em nome da formação cultural do país.

Há nas relações entre estes indivíduos – tudo rapazes finos e sérios – assunto para discorrer bastante. É de admitir, até, que será possível aprofundar ainda mais a compreensão desta teia de relações, cuja lógica ou finalidade só os leitores maldosos (e os que ainda não adormeceram) poderão vislumbrar. Entretanto, e para já, partindo deste esquema aproximativo, somos obrigados a concluir que a cultura, que todos dizem estar mal paga, afinal é um campo suficientemente rendoso, onde é possível ganhar a côdea e viver com honradez e decência. Aparentemente – que diabo! – dinheiro para a cultura não falta. É preciso é saber ganhá-lo.

(continua)