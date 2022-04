Montenegro: 'Sou candidato ao PSD para ser primeiro-ministro'

Luís Montenegro apresentou esta quarta-feira a sua candidatura à liderança do PSD. É o primeiro candidato à liderança social-democrata. No seu discurso de apresentação, afirmou que quer liderar os laranja para conseguir formar governo.







MIGUEL A. LOPES

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Sou candidato ao PSD para ser primeiro-ministro de Portugal", disse o social-democrata, afirmando que Portugal precisa urgentemente de "uma oposição implacável com os desvios do Governo" e que esteja pronta a assumir o Governo, fazendo eco dos rumores de que António Costa pode deixar o executivo para ir para Bruxelas. "Seremos eficazes na oposição para um dia sermos eficientes no Governo", garantiu."Nos últimos 27 anos, o PS governou 20 anos", referiu, no seu discurso, apontando para a necessidade de mudança. "Portugal precisa da nossa ação, reclama uma oposição determinada e uma alternativa corajosa", disse, na apresentação da sua candidatura à liderança do PSD, na sede nacional, com a palavra de ordem "Acreditar", com a letra T substituído pela tradicional seta laranja do PSD.O atual e anterior diretor de campanha (em 2020), Carlos Coelho e Pedro Alves, o atual e anterior coordenadores da moção, Joaquim Sarmento e Pedro Duarte, estiveram também na apresentação, tal como outros apoiantes como a antiga líder da JSD Margarida Balseiro Lopes, o antigo líder parlamentar Hugo Soares, António Leitão Amaro ou Pedro Reis.Luís Montenegro é, por enquanto, o único candidato assumido à presidência do PSD, mas o antigo primeiro vice-presidente Jorge Moreira da Silva também deverá entrar na corrida, tendo marcado uma declaração pública para 14 de abril, depois de concluir um trabalho anual na OCDE, organização da qual é diretor da Cooperação para o Desenvolvimento.O atual presidente do PSD, Rui Rio, que ocupa o cargo desde janeiro de 2018, já anunciou que deixará a liderança do partido depois da derrota nas legislativas de 30 de janeiro. As eleições diretas para escolher o seu sucessor foram marcadas para 28 de maio e o Congresso vai realizar-se entre 01 e 03 de julho, no Porto.