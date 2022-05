Montenegro é o novo líder do PSD. Candidatura de Moreira da Silva reconhece derrota

Luís Montenegro venceu as eleições internas do PSD. É o 19.º presidente do PSD, sucedendo a Rui Rio.





Cerca das 21h30, a candidatura de Jorge Moreira da Silva reconheceu a derrota, através do coordenador de campanha Miguel Goulão: "É uma pena não termos ganho já." Às 21h50, a vitória foi confirmada pelo Conselho de Jurisdição. Moreira da Silva conseguiu 27,98% dos votos com 293 secções apuradas, e Luís Montenegro, 72,02%.A abstenção nestas eleições diretas ronda os 35%.

Luís Montenegro tem 49 anos, é advogado, e concorreu pela segunda vez à liderança do partido - depois de ter disputado e perdido para o atual presidente Rui Rio as diretas de 2020, numa inédita segunda volta no PSD - e notabilizou-se como rosto do ‘passismo’ na liderança da bancada parlamentar nos anos da ‘troika’.

Estas são eleições diretas antecipadas, convocadas pela direção depois da derrota eleitoral do partido em 30 de janeiro, já que Rui Rio - presidente do PSD desde janeiro de 2018 - teria mandato até dezembro de 2023.



Com Lusa