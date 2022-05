De olhos postos no Governo, novo líder do PSD centrou o seu discurso de vitória em "formação de alternativa política ao socialismo que nos tem desgovernado"

Montenegro diz ser o "princípio do fim da hegemonia do PS"

O novo presidente do PSD, Luís Montenegro, falou ao País - e não apenas aos militantes - na vitória interna deste sábado. "Hoje, no essencial, não fomos nós que ganhámos. Hoje, no essencial, quem ganhou foi Portugal. Portugal ganhou hoje a formação de alternativa política ao socialismo que nos tem desgovernado", concretizou.