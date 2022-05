O romance erótico-rude de Ventura sobre "Luís Montenegro"

Um dos dois romances do líder do Chega tem como protagonista um homem chamado "Luís Montenegro" que é toxicodependente, seropositivo, intelectual, ninfomaníaco e vencedor da Volta a Espanha. Anos depois, um outro Luís Montenegro cruza-se no destino do autor.