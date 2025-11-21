Sábado – Pense por si

Portugal

Montenegro assume negociações da lei laboral e chama UGT a São Bento

SÁBADO
09:35
Primeiro-ministro aceitou sugestão da UGT e vai reunir-se com a central sindical na próxima semana. Objetivo de Luís Montenegro é manter aberta a porta ao diálogo e conseguir chegar a um acordo, ainda que depois da paralisação convocada para 11 de dezembro.

Sem avanços nas negociações com os sindicatos para travar a , o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai reunir diretamente com a UGT na expectativa de conseguir um acordo ainda que depois da paralisação, avança esta sexta-feira o . O encontro está marcado para a próxima quarta-feira, dia 26 de novembro. 

Montenegro defende Orçamento do Estado para 2026 no parlamento
Montenegro defende Orçamento do Estado para 2026 no parlamento Miguel A. Lopes / Lusa

O encontro, que foi sugerido pela própria UGT, tem como objetivo manter aberta a porta ao diálogo com os sindicatos, que, segundo fonte próxima do Governo, "tem sido feito em vários níveis, nem todos visíveis". Luís Montenegro tem sido aconselhado a moderar o tom do braço de ferro com os sindicatos – e com a UGT em particular –, desde logo pelo candidato presidencial Luís Marques Mendes.

Segundo o Expresso, a "sucessiva intransigência" da ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, na condução das negociações causou mal-estar na UGT e terá motivado a central sindical a juntar-se à CGTP na convocação da greve geral. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o secretário-geral da UGT, . À saída da reunião bilateral com a UGT, a ministra referiu que, se a greve não for desconvocada, a reunião da concertação social agendada para a véspera, dia 10 de dezembro, será desmarcada. 

Greve Sindicatos Luís Montenegro São Bento
