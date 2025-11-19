Sábado – Pense por si

Férias, despedimentos, salários: os avanços e recuos na lei laboral

Última proposta de revisão da lei laboral repõe regras que vigoraram entre 2003 e 2014, altura em que a troika acabou com a benesse de beneficiar assiduidade.

Nova proposta recua nas limitações ao horário flexível mas mantém o essencial do banco de horas e da flexibilização dos despedimentos, trava subsídios em duodécimos e facilita redução de salário por acordo com o trabalhador. Negociações bilaterais prosseguem esta quarta-feira com a UGT.

Debate sobre alterações na lei laboral em Portugal
Debate sobre alterações na lei laboral em Portugal MIGUEL A. LOPES/LUSA

