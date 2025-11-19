Governo vai dar "mais tempo" à UGT para analisar propostas de alteração à lei laboral

A ministra do Trabalho disse esta quarta-feira que vai dar mais tempo à UGT para analisar a nova proposta do Governo de alteração à lei laboral, enquanto o secretário-geral da central aplaudiu a "maior abertura" do executivo.



Governo dá mais tempo à UGT para analisar alterações à lei laboral TIAGO PETINGA/LUSA

"A UGT pediu mais tempo para analisar o anteprojeto [de reforma à legislação laboral] e para analisar as propostas de alteração ao mesmo que tínhamos avançado na última reunião", afirmou ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em declarações aos jornalistas, após a reunião bilateral com a UGT.

E dada "a importância deste dossier" e pelo facto de esta central sindical ser "um parceiro muito forte", o executivo "concederá à UGT o tempo suficiente para fazer essa análise", disse a governante, acrescentando: "Não temos qualquer razão para recusar, apesar de o clima ser de aproximação de uma greve [geral].