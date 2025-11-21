Sábado – Pense por si

Luís Newton levou comitiva de 13 pessoas à Exposição de Osaca

O ex-presidente da Junta de Freguesia da Estrela decidiu dar "mundo" a 13 membros da junta.

A Junta de Freguesia da Estrela pagou uma viagem à Expo 2025 de Osaca, no Japão, a 13 elementos daquela autarquia lisboeta (incluindo a uma deputada à Assembleia da República) com o objetivo assumido de “proporcionar mundo” aos participantes, avança o jornal . “A viagem, de dois dias, incluindo estada, teve o custo de cerca de €1500 por pessoa, valor que não necessita de aprovação em Assembleia de Freguesia por ser considerado um valor baixo para uma autarquia da dimensão da Estrela, que em termos organizacionais, legais e financeiros é equiparada a vários municípios do nosso país”, avança o semanário. A decisão partiu de Luís Newton, acusado no processo Tutti-Frutti de cinco crimes de corrupção e cinco de prevaricação, então presidente da junta.

Luís Newton na Exposição de Osaca com membros da Junta da Estrela
Luís Newton na Exposição de Osaca com membros da Junta da Estrela Mariline Alves/´Medialivre
