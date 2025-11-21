Encontrada morta a pessoa que estava desaparecida no incêndio em Mira Sintra

Cinco dos feridos foram transportados para o hospital, por inalação de fumos.

A pessoa que estava desaparecida no incêndio que deflagrou esta sexta-feira de madrugada no oitavo andar de um prédio em Mira Sintra, distrito de Lisboa, foi encontrada morta, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.



Incêndio em Mira Sintra faz um morto e 25 feridos, cinco hospitalizados

Vinte e cinco pessoas ficaram feridas por inalação de fumos, tendo cinco sido transportadas ao hospital.

A mesma fonte tinha dito anteriormente à agência Lusa que os bombeiros estavam a fazer buscas para encontrar uma pessoa que estava desaparecida na sequência do fogo.

Entre as 25 pessoas feridas por inalação de fumos estão dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O prédio foi evacuado, estando as autoridades a verificar o estado do edifício, segundo fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

O alerta para o incêndio no concelho de Sintra, que ficou confinado ao 8.º andar, foi dado às 03:53, estando às 07:15 no local 30 operacionais dos bombeiros do Cacém, Queluz e Algueirão, Instituto Nacional de Emergência Médica e PSP, com o apoio de 13 veículos.