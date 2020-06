Ao fim de um mês e meio de indefinição, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu: o julgamento dos oito jihadistas portugueses acusados no final do ano passado pelos crimes de adesão, apoio, recrutamento e financiamento a uma organização terrorista vai realizar-se em Lisboa. A decisão, tomada no passado dia 3 de junho, pôs fim ao chamado conflito negativo de competências entre o Juízo Central Criminal de Lisboa e o Juízo Central Criminal de Sintra: ambos consideraram não ter competência para conduzir o julgamento do caso. A indefinição teve de ser resolvida pelos desembargadores da Relação de Lisboa, que subscreveram os argumentos da juiz Ester Pacheco dos Santos, do tribunal de Sintra, e reenviaram o inquérito para o juiz Francisco de Almeida Coimbra, o primeiro a receber o caso e a declarar-se incompetente para o julgar.



Relacionado Ninguém quer julgar jihadistas portugueses Ministério Público acusou oito jihadistas portugueses de terrorismo Como os jihadistas portugueses recrutaram voluntários para a Síria Nero Saraiva, o mais procurado terrorista português o juiz Carlos Alexandre pronunciou todos os arguidos pelos crimes de que estavam acusados e remeteu o processo para o Juízo Central Criminal de Lisboa por entender que era esse o tribunal competente para julgar o caso. No entanto, como a SÁBADO noticiou no final de abril, o juiz a quem o caso foi distribuído, Francisco António de Almeida Coimbra, considerou que Carlos Alexandre tinha tomado uma decisão errada. Motivo: na sua interpretação, o julgamento deveria decorrer na comarca onde foram praticados os últimos atos do inquérito. Ou seja, a detenção e a busca domiciliária a Rómulo Rodrigues da Costa, o único dos oito acusados que se encontra detido em Portugal, que ocorreu em Massamá, no concelho de Sintra.



Para o juiz, apesar de os crimes terem sido cometidos ao longo do tempo e em parte no estrangeiro (Reino Unido, Tanzânia e Síria), "o local onde foram praticados os últimos atos relevantes" foi a "residência utilizada pelos arguidos Edgar Costa, Celso Costa e Rómulo Costa", em Massamá. Casa utilizada quando os jihadistas vinham a Portugal, onde o último foi detido em junho de 2019 e onde foram apreendidos diversos objetos relacionados com o apoio e adesão a organizações terroristas.



Defendendo-se de eventuais críticas, o juiz chegou a citar uma decisão do tribunal da Relação para sustentar a legitimidade em discordar do juiz de instrução, escrevendo que o entendimento de que a decisão de Carlos Alexandre era definitiva implicaria uma subordinação do juiz de julgamento ao magistrado que pronunciou os suspeitos.



O processo foi então enviado para o Juízo Central Criminal de Sintra, onde foi distribuído à juiz Ester Pacheco dos Santos. E após analisar o inquérito, esta magistrada não teve dúvidas: a competência para julgar o caso cabia ao Juízo Central Criminal de Lisboa.



Tal como a SÁBADO noticiou, no despacho em que justificava a sua decisão, a magistrada começava por referir que dos crimes em causa, a adesão e apoio e o financiamento ao terrorismo são os mais graves, com uma moldura penal que vai dos 8 aos 15 anos de prisão. E se era claro que a adesão e o apoio estão relacionados com diversas áreas (Inglaterra, Portugal, Tanzânia e Síria) já quanto ao financiamento a investigação é clara ao determinar que "o mesmo se consumou em Lisboa". Foi aí, segundo a acusação do Ministério Público, que Celso, Edgar e Cassimo fizeram várias transferências de dinheiro para Nero Saraiva, que estava já na Síria e para a Tanzânia, onde se encontrava Isham Iqbal, um britânico membro do grupo que acabou por ser detido com um passaporte falso. Por esse motivo, a juiz Ester Pacheco dos Santos considerou então que a declaração de incompetência do Tribunal de Lisboa "ficou a dever-se seguramente a lapso, ou, pelo menos, a uma interpretação que, por ser inaceitável, não subscrevemos".



Para a magistrada, a invocação do último ato de recolha de prova para determinar a competência de um tribunal constituía uma "errada interpretação dos elementos constitutivos do tipo de crimes pelos quais se mostram pronunciados os arguidos". Mais: escrevia que a apreensão de diversos objetos relacionados com a atividade terrorista é "absolutamente irrelevante" para a consumação do crime e, consequentemente, para a determinação da competência territorial", sendo apenas um "meio de obtenção de prova".



Para a juíza Ester Pacheco dos Santos, considerar um meio de obtenção de prova para determinar a competência territorial "quando é certo que dela não se retirou qualquer consequência relativa à execução de qualquer tipo de crime passa, necessariamente, por uma subversão, razão pela qual não se subscreve nem se aceita" a argumentação do juiz do Juízo Central Criminal de Lisboa.



Por fim, a juíza escreveu que mesmo que existissem dúvidas quanto ao crime mais relevante a lei é clara: quando o crime foi cometido em várias áreas ou se desconhece o elemento relevante a lei determina que o tribunal competente é o da área onde houve a notícia do Crime - que será Lisboa uma vez que a participação ocorreu no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.



Perante este chamado conflito negativo de competência, a decisão coube ao Tribunal da Relação de Lisboa, cujos desembargadores subscreveram os argumentos da juíza Ester Pacheco dos Santos e reenviaram o processo ao juiz Francisco de Almeida Coimbra. Será então no juiz 1 do Juízo Central Criminal de Lisboa que decorrerá o primeiro julgamento de uma rede terrorista portuguesa ligada ao autoproclamado Estado Islâmico.



Dos oito acusados, apenas Rómulo Costa se encontra detido em Portugal, há quase um ano, no Estabelecimento Prisional de Monsanto. Dos restantes membros da rede, Cassimo Turé encontra-se a viver em Londres e deverá ser notificado para comparecer no julgamento. Já Nero Saraiva, considerado o mais perigoso membro do grupo, está há mais de um ano preso na Síria, sob controlo das forças curdas, onde é considerado um elemento valioso por ter sido dos primeiros europeus a viajar para a região, ainda em 2012 e a juntar-se ao Estado Islâmico. Os restantes acusados (Celso e Edgar Rodrigues da Costa, Fábio Poças, Sadjo Turé e Sandro Marques) estão em paradeiro incerto. Apesar de as autoridades acreditarem que foram mortos em combate na Síria, a ausência de provas do seu falecimento faz com que o processo contra eles continue e sejam julgados à revelia.



De acordo com a acusação do MP, em 2012 Nero, Edgar, Celso e Sadjo deslocaram-se para a Síria onde estiveram então envolvidos no primeiro dos fotojornalistas John Cantlie e Jeroen Oerlemans. À exceção de Nero Saraiva, todos voltaram à Europa no verão desse ano. No Reino Unido Sadjo continuou a atividade de angariação de fundos através da obtenção fraudulenta de subsídios do sistema social britânico. O dinheiro era então enviado para Lisboa, onde Celso e Edgar o reencaminhavam para a Síria e para o financiamento das suas próprias atividades: o recrutamento de cidadãos britânicos para a jihad, que passavam por Lisboa a caminho da Síria.



Essas verbas serviram também para financiar as suas próprias viagens. Aos poucos, com as respetivas mulheres e crianças, os membros da rede viajaram de Portugal para a Síria, através da Turquia. O primeiro foi Celso Costa, acompanhado da sua mulher e filho e da esposa e filho de Sadjo Turé. No entanto, ao chegar à Turquia, Celso foi impedido de entrar no país e enviado de volta a Portugal. As mulheres seguiram viagem e foram recebidas junto à fronteira com a Síria por Nero Saraiva.



Algumas semanas depois, Celso acabaria por se lhes juntar, usando o passaporte do irmão mais velho, Rómulo Costa, com quem é parecido, para entrar pela fronteira terrestre entre a Bulgária e a Turquia.



Meses depois, Edgar Costa, a mulher e o seu filho fizeram o mesmo caminho. Na mesma data seguiu Fábio Poças, cuja mulher, então grávida, desistiu da viagem à última hora.



No início de 2014 foi a vez de Sandro Marques, a mulher e o filho de ambos viajarem para a Síria. Por fim, Sadjo Turé, conseguiu iludir a vigilância das autoridades britânicas que o investigavam por suspeitas de falsificação de documentos e envolvimento no rapto de John Cantlie, e juntar-se aos companheiros em território então controlado pelo Estado Islâmico.