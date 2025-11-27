Miguel Pinto Luz responde ao governo de Nicolás Maduro: "Portugal não cede a ameaças"

Venezuela proibiu a TAP e outras cinco companhias aéreas de entrarem no país.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, garantiu nas redes sociais que "o Governo de Portugal não cede a ameaças, ultimatos ou pressões de qualquer natureza", a propósito da revogação por parte da Venezuela da licença para a TAP operar naquele país da América Latina.



Miguel Pinto Luz respondeu à Venezuela através das redes sociais Lusa

O governante assegura também que a atuação de Portugal "é guiada exclusivamente pelo superior interesse nacional e pela defesa intransigente da segurança dos portugueses - em qualquer parte do mundo."

"Em matéria de aviação civil, como em todas as áreas estratégicas, Portugal respeita as regras internacionais, as melhores práticas de segurança e a coordenação com as autoridades aeronáuticas competentes. É isso que garante a proteção dos passageiros, das tripulações e das nossas companhias aéreas", acrescenta Pinto Luz, concluindo: "Portugal é um país livre, soberano e responsável. Agiremos sempre com serenidade, firmeza e sentido de Estado - protegendo os nossos cidadãos, defendendo as nossas instituições e afirmando, sem hesitações, a dignidade do país.

Recorde-se que o Governo de Nicolás Maduro revogou esta quinta-feira as licenças da TAP, Iberia, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e da Gol, as companhias aéreas que cancelaram voos e seguiram o conselho dos Estados Unidos de não sobrevoar o país.

