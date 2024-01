Polícias já chegaram à Assembleia da República. As imagens da manifestação

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Milhares de elementos da PSP e da GNR desfilaram hoje entre o Largo do Carmo e a Assembleia da República numa marcha praticamente em silêncio, sendo esporadicamente interrompida por palmas, assobios e pela entoação do hino.





Os primeiros manifestantes chegaram à Assembleia da República cerca das 19:30, uma hora depois de terem iniciado o percurso, enquanto o final da manifestação ainda estava a alguma distância, na Calçada do Combro.Quando o desfile chegou ao largo em frente ao parlamento foi aplaudido por centenas de outros elementos das forças de segurança que os esperavam.Foi também aplaudido o agente da PSP Pedro Costa que há mais de duas semanas iniciou sozinho o protesto em frente à Assembleia da República e originou um movimento que se alargou ao resto do país.A manifestação de hoje foi organizada pela plataforma composta por sete sindicatos da Polícia de Segurança Pública e quatro associações da Guarda Nacional Republicana.Esta plataforma foi criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança e o protesto surge na sequência "da luta pela dignificação das carreiras da PSP e GNR, que os sindicatos e associações consideram que têm sido desconsideradas pelo Governo, com a 'machadada final' a ser a secundarização da PSP e GNR na atribuição do suplemento de missão da PJ".