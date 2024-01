Miguel Albuquerque demite-se do Governo Regional da Madeira

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Líder do Governo Regional deixa o cargo depois de ter sido constituído arguido no processo que investiga suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação.

Miguel Albuquerque renunciou, esta sexta-feira, à presidência do Governo Regional da Madeira (GRM). O social-democrata sai depois de ter sido constituído arguido no processo que envolve o autarca do Funchal e seu ex-vice-presidente, Pedro Calado, e ainda os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia - os três estão detidos.







PAULO NOVAIS/LUSA

No seu discurso, Albuquerque elencou aquilo que considera serem as grandes bandeiras do seu mandato, incluindo a atração de várias empresas na Madeira e as conquistas sociais, incluindo na educação e na habitação, mas admitiu que é necessária "estabilidade polítca" para manter o plano traçado. E anunciou que se demitia em nome da "estabilidade governativa". "Para mim, a Madeira e os madeirenses estarão sempre em primeiro lugar", afirmou Albuquerque, informando ainda que vai ser discutido quem será o próximo líder no início da próxima semana.Miguel Albuquerque nunca disse que se demitia, mas afirmou que como a estabilidade do governo dependia de escolher um novo líder, ia renunciar ao cargo.O processo, com base numa denúncia anónima, teve esta semana desenvolvimentos e levou ao arquipélago mais de 100 elementos da Polícia Jucidiária, tendo sido feitas buscas em várias localizações da Madeira, Continente e Açores. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção, prevaricação e participação económica em negócio.



A demissão acontece depois do PAN - partido da coligação de governo na Madeira - ter ameaçado fazer cair o acordo e do PS e Chega terem anunciado moções de censura ao Governo Regional.