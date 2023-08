Metro de Lisboa soma 4 milhões de viagens durante a semana da JMJ

O Metropolitano de Lisboa registou um total de 4 milhões de viagens entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, período em que decorreu a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) na capital portuguesa.





Em comunicado, a empresa pública sublinha que se trata "do maior número de viagens no Metro num período de sete dias consecutivos".





Só no dia 4 de agosto, contabilizou quase 740 mil viagens, "uma situação inédita na história da empresa", salienta.O Metropolitano destaca ainda que o transporte de peregrinos "se efetuou de forma ordeira e sem incidentes", o que foi possível devido ao reforço de comboios, com mais de 15.600 circulações.Para o evento, foi acionado um conjunto de medidas de segurança, tendo sido reforçado o apoio operacional nas suas estações com mais 70 voluntários (trabalhadores não operacionais e promotores), diz ainda.No âmbito da JMJ, o Metropolitano de Lisboa celebrou também uma parceria com o Comité Organizador Paroquial do Alto do Lumiar, cedendo, entre 29 de julho a 7 de agosto, instalações para alojamento e pernoita de cerca de 500 peregrinos.