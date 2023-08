Metro com mais atrasos? 'É pena que o Papa não tenha abençoado o metropolitano'

As interrupções ou perturbações na circulação do metro de Lisboa têm vindo a aumentar ao longo do mês. Na primeira semana de agosto existiram apenas três, enquanto esta semana já foram sinalizadas cinco.

Desde o início do mês de agosto que o metro de Lisboa já esteve interrompido ou com perturbações por 19 vezes. Na sua conta na rede social X (antigo Twitter), o Metropolitano de Lisboa avisa os seus seguidores que linha que está com problemas, e faz outra publicação sempre que a situação é regularizada. Há casos em que duas publicações são separadas por sete minutos, e na maior parte das vezes, o Metropolitano não dá justificações sobre o sucedido, referindo apenas "linha vermelha interrompida por causa alheia ao metro" ou "linha amarela com perturbações", por exemplo.