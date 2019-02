Joaquim Neto de Moura, que manteve duas penas suspensas a dois arguidos de violência doméstica em Outubro deste ano e anulou uma outra em 2016, ambas devido a adultério da vítima, começou a sua carreira em 1989. O juiz para quem o adultério é "um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem" trabalha há 28 anos.





Na sua declaração de voto, disponível no site do CSM, Cardoso da Costa reconhece que se manifestou nesse sentido "por entender que os factos apurados no antecedente inquérito não importavam responsabilidade disciplinar do Ex.mo Juiz Desembargador arguido", Neto de Moura. Quando se abordou a sanção, Cardoso da Costa não viu razão para "alterar esse entendimento".

O vogal escolhido pela Presidência apoia-se no que já dissera para defender Neto de Moura. "Ainda que os trechos em causa, constantes da fundamentação dos dois acórdãos em apreço, possam considerar-se menos felizes ou menos adequados, o que, em rigor, sobre eles pode caber é tão-só uma crítica doutrinária (ou técnico-jurídica), mas não igualmente uma censura disciplinar", afirma.

Para Cardoso da Costa, com a sua decisão Neto de Moura não demonstrou "o alheamento (e menos ainda um alheamento grave) (…) dos valores e princípios jurídico-constitucionais e legais" por que um juiz deve orientar a sua conduta, nem cometeu "uma ofensa direta e intencional a uma determinada participante processual".

No acórdão polémico, Neto de Moura assinalou que "o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente (e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras) e por isso vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher".





Quanto ao "eco e clamor" que se suscitaram na opinião pública, Cardoso da Costa descreve-os como "perfeitamente desproporcionados, como de todo enviesados".

"Tendo votado no sentido do não sancionamento disciplinar do Ex.mo Juiz Desembargador Arguido, foi só por essa razão, ou seja, na sequência desse entendimento, e para assegurar a funcionalidade do órgão, que me abstive quanto à determinação da sanção aplicada", termina Cardoso da Costa.





Quatro membros do CSM votaram a favor da sanção, incluindo o presidente do Conselho, que tem voto de qualidade, e o vice-presidente. Outros quatro membros queriam que lhe fosse aplicada uma multa. Registaram-se ainda sete abstenções, entre elas a de Cardoso da Costa. Os membros que anteriormente tinham votado a favor do arquivamento do processo são os mesmos que se abstiveram.

O acórdão polémico em que a violência doméstica foi minimizada devido ao adultério data de 2017. A vítima chegou a ser agredida com uma moca de pregos pelo marido, mas a Relação do Porto, através da decisão de Neto de Moura, não agravou as penas aplicadas pelo Tribunal de Felgueiras.