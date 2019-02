Conselho Superior de Magistratura pune Neto Moura com advertência registada

Juiz minimizou um caso de violência doméstica pelo facto de a mulher agredida ter cometido adultério. Sanção é a medida mais leve que podia ser aplicada.

O Conselho Superior da Magistratura decidiu advertir o juiz Neto Moura, que num acórdão minimizou um caso de violência doméstica pelo facto de a mulher agredida ter cometido adultério. Segundo um comunicado do Conselho Superior da Magistratura, citado pela Lusa, a sanção é aplicada pela "prática de uma infração disciplinar por dever de correção".



De acordo com a mesma fonte, quatro membros votaram a favor da sanção, incluindo o presidente do Conselho, que tem voto de qualidade, e o vice-presidente, e a favor de pena por multa outros quatro membros, tendo sido ainda registadas sete abstenções. Os membros que anteriormente tinham votado a favor do arquivamento do processo são os mesmos que se abstiveram.



Por outro lado, o Conselho decidiu ainda arquivar o processo em que era visada a juíza desembargadora coautora do acórdão em causa, Maria Luísa Abrantes, por onze votos contra quatro, "por se terem entendido que não era exigível demarcar-se formalmente de expressões que não integravam o núcleo essencial da fundamentação, antes constituindo posições da responsabilidade exclusiva e pessoal do autor".





Quem é o juiz que não gosta de mulheres adúlteras? Joaquim Neto de Moura, que manteve duas penas suspensas a dois arguidos de violência doméstica em Outubro deste ano e anulou uma outra em 2016, ambas devido a adultério da vítima, começou a sua carreira em 1989. O juiz para quem o adultério é "um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem" trabalha há 28 anos.

A decisão surgiu depois de, na semana passada, o CMS ter recusado arquivar o processo instaurando ao magistrando, considerando que as expressões e juízos utilizados "constituem infração disciplinar". Esta deliberação foi aprovada por oito votos a favor e sete contra.O processo de inquérito foi instaurado a 25 de outubro de 2017 na sequência de um acórdão do Tribunal da Relação do Porto que minimizou um caso de violência doméstica pelo facto de a mulher agredida ter cometido adultério.No acórdão, datado de 11 de outubro de 2017, o juiz relator, Neto de Moura, fez censura moral a uma mulher de Felgueiras vítima de violência doméstica, minimizando este crime pelo facto de esta ter cometido adultério.O juiz invocou a Bíblia, o Código Penal de 1886 e até civilizações que punem o adultério com pena de morte, para justificar a violência cometida contra a mulher em causa por parte do marido e do amante, que foram condenados a pena suspensa na primeira instância."O adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente (e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras) e por isso vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher", lê-se na decisão do tribunal superior.Com Lusa