MEL: é esta a casa da direita?

Não há uma direita, mas muitas direitas. E estão todas na convenção do MEL (Movimento Europa e Liberdade), que arranca hoje para, durante dois dias, juntar facções que parecem desavindas, mas têm um inimigo comum: a esquerda unida que desde o arranque da geringonça em 2015 tornou mais difícil à direita chegar ao poder.

A reunião tem este ano pela primeira vez a presença de todos os líderes partidários do centro-direita à extrema-direita. Mas tem mais do que isso: trouxe Pedro Passos Coelho para a plateia, terá dois socialistas da ala direita do PS – Sérgio Sousa Pinto e Álvaro Beleza no palco – e a ausência de quem quer evitar estas misturas.

No momento do arranque do encontro, Pedro Passos Coelho concentrou as atenções. A sua presença não tinha sido anunciada, mas já era conhecida por vários intervenientes na convenção. Mesmo na plateia, Passos é uma presença importante. Visto como o único agregador de uma direita que vai do PSD ao Chega, passando pelo CDS e pela IL, qualquer aparição pública do ex-primeiro-ministro agita a ideia de um regresso que o próprio ainda não anunciou.