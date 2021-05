Iniciativa Liberal: Candidatos desbocados? Já mudaram

Os candidatos da Iniciativa Liberal a Gondomar e Viseu andam nas bocas do Twitter por causa de posições misóginas. Mas no partido rejeitam-se as condenações "por delito de opinião" e defende-se que as pessoas mudaram e essas declarações não refletem o que são hoje.

Fernando Figueiredo e Rafael Corte Real são nomes ainda pouco conhecidos, mas por estes dias têm dado nas vistas no Twitter, sob acusações de misoginia. Um atacou "as mal fodidas das fachistas feministas de género", outro as "feminazis doentes da cabeça". Ambos são candidatos autárquicos da Iniciativa Liberal (IL), um partido que parece longe deste tipo de retórica, mas que não pretende retirar a confiança política naqueles que escolheu como cabeças de lista a Viseu e a Gondomar.

"Eles não são essas pessoas", diz à SÁBADO uma fonte do partido, que justifica os excessos de linguagem deste tipo de "barbaridades" com o contexto.

O "inimigo das feminazis" que veio da JSD e já "cresceu"

Rafael Corte Real, o candidato a Gondomar, está a ser apontado no Twitter como um misógino e um homofóbico. "Em 2016, foi assim que eu soube da existência do agora candidato a Gondomar pela IL. No dia de uma marcha contra a violência sexual, enviou para a página esta mensagem. Durante meses, perseguiu mulheres e pessoas LGBT com insultos e piadas sobre violência sexual. Um advogado", escreve Maria Leonor Figueiredo, que partilha a mensagem onde Corte Real se apresenta como "um inimigo das feminazis doentes da cabeça" e uma publicação onde o mesmo reage a uma Slutwalk no Porto com um "vamos a isto, putinhas".



Como é que um liberal convicto pode usar esta linguagem? "Algures entre 2014 e 2017, num período em que tinha menos responsabilidades adotei uma persona digital, era um part-time troll", responde à SÁBADO o candidato à Câmara de Gondomar.



Rafael Corte Real defende-se agora com uma "evolução natural" e garante que é "das pessoas mais liberais em toda a linha", explicando que se expressava nas redes sociais "num registo ora provocador, ora humorístico".



Apesar de garantir já não se rever nem subscrever as posições que assumiu nas redes sociais nessa altura, parte ao ataque para quem agora o expõe. "Disse coisas parvas, também disseram coisas parvas sobre mim", aponta, afirmando ter "desprezo pela ideia dos políticos perfeitos" e acusando quem lhe aponta ao dedo de o fazer para "ter protagonismo".



Chama até "burocrata de Bruxelas" a Inês Melo Sampaio e recorda que a mesma pessoa que o acusa de machismo "até saiu em defesa do Luís Monteiro" quando há duas semanas o deputado do BE foi alvo de acusações de violência doméstica por uma ex-namorada no Twitter.