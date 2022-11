Medina investigado por equipa especial da Polícia Judiciária

Ajustes diretos entre Câmara de Lisboa de Medina e a sociedade de advogados Linklaters, do ex-ministro Pedro Siza Vieira, estão a ser investigados.

A Polícia Judiciária (PJ) constituiu uma equipa especial para investigar o ministro das Finanças, Fernando Medina, revela o Correio da Manhã esta sexta-feira.







A pedido do Ministério Público (MP), após o jornal noticiar uma investigação aos ajustes diretos da Câmara de Lisboa de Fernando Medina à Linklaters, sociedade de advogados do ex-ministro Pedro Siza Vieira, MP e PJ criam comunidade para escrutinar contratos na Câmara de Lisboa. Em causa estão contratos assinados entre 2014 e 2018.No foco da investigação, onde já foram ouvidas 11 testemunhas, está ainda o atual ministro do ambiente, Duarte Cordeiro e à ex-ministra da Cultura, Graça Fonseca, então vereadores da Câmara de Lisboa.