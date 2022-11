Nova praça da Mouraria continua atrasada. Um morador recusa sair

Os moradores e comerciantes de quatro prédios da rua do Benformoso, em Lisboa, receberam uma ordem de expropriação para que fosse construída a nova praça da Mouraria em 2016. Tinham de abandonar as casas e loja até 30 de novembro de 2022, esta quarta-feira, mas uma contestação apresentada por um senhorio junto do tribunal tem vindo a atrasar o processo. A Câmara não avança com a nova praça enquanto o assunto não estiver resolvido.