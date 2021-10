Esta era uma das exigências do Bloco de Esquerda em relação ao Orçamento do Estado para 2022 e que foi aceite pelo Governo. O regime de dedicação plena será voluntário e não terá exclusividade absoluta.

Médicos em regime de dedicação plena no SNS só não podem ocupar cargos de chefia no privado

Os médicos que optarem pelo regime de dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde (SNS) podem continuar a exercer a sua atividade no setor público, mas não podem exercer cargos de chefia e administração hospitalar, avança esta quinta-feira o Público.





Esta era uma das exigências do Bloco de Esquerda em relação ao Orçamento do Estado para 2022 e que foi aceite pelo Governo. O regime de dedicação plena será voluntário e não terá exclusividade absoluta, ao contrário daquilo que tem sido dito pelo Ministério da Saúde. Neste contexto, os médicos que optarem por este regime terão um aumento salarial.O Bloco de Esquerda queria ainda que os médicos com cargos de direção do SNS fossem obrigados ao regime de exclusividade, mas esta exigência não foi aceite.