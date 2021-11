Ordem dos Enfermeiros quer centros de saúde abertos 24 horas

Proposta foi feita na discussão pública sobre o Estatuto do SNS, que agora termina. Investigadores propuseram fim das ARS. E há mais ideias para pôr fim à "cebola burocrática".

Terminou ontem, terça-feira, o período de consulta pública sobre o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. O que levou a Ordem dos Enfermeiros, por exemplo, a ultimar ainda durante a tarde de ontem o documento. O Ministério da Saúde não divulga ainda quantas contribuições recebeu.



Nas oito páginas entretanto já enviadas ao Ministério da Saúde, e a que a SÁBADO teve acesso em primeira mão, a Ordem dos Enfermeiros fez 35 sugestões. Entre elas está o alargamento do horário de funcionamento dos centros de saúde às 24 horas, "em zonas de maior densidade populacional ou mais distantes das unidades hospitalares" (superior a 30 minutos).



Este alargamento seria para todos os dias da semana. No estatuto que está em discussão a abertura 24 horas era apenas uma possibilidade "em função das necessidades" e da "disponibilidade de recursos". A Ordem considera importante que este horário exista mesmo "em zonas de elevado aglomerado populacional ou distanciadas mais de 30 minutos de uma unidade hospitalar".