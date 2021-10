Ordens Ricas, influentes e incómodas

Palavra de governante: no sábado, António Lacerda Sales entrou ao ataque e afirmou que a Ordem dos Médicos (OM) tem definido as vagas de acesso à especialidade sempre aquém das necessidades. Segunda-feira, a associação profissional contra-atacou: num comunicado de três páginas garantiu que “esta afirmação é grave, falsa e desnecessária” já que os números apontados pela OM têm sido sempre ligeiramente superiores às vagas abertas.



O que suscitou esta batalha? O bastonário, Miguel Guimarães, não tem dúvidas de que as declarações do secretário de Estado foram “feitas a pedido” a meio de uma semana em que as ordens profissionais estiveram no centro de uma acesa discussão – que envolveu até o primeiro-ministro António Costa – e que culminou com o debate de uma proposta de alterações à lei-quadro, que as gere, esta quarta-feira, 13, no parlamento. E tanto Miguel Guimarães, como Luís Menezes Leitão (advogados) ou Ana Rita Cavaco (enfermeiros), para citar apenas três, acusaram o PS e o Governo de tentativa de “ingerência” com propostas como a criação de um conselho de supervisão com uma maioria de membros não inscritos nas ordens. Ou de um provedor cuja lista final de três nomes é apresentada pelo Governo. Ou de um período de nojo de quatro anos entre um sindicato e a eleição para um cargo numa ordem. Esta é uma “governamentalização das ordens” que assim “não servem para nada”, acusa Miguel Guimarães.



A mais em número e em poder?

“As ordens são vistas com maus olhos”, acredita o bastonário dos engenheiros, Carlos Mineiro Aires.