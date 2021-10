Médicos em exclusividade: BE quer, governo aceita e Ordem vê virtudes

O Bloco quer e o Governo não diz que não: a hipótese de dedicação exclusiva dos médicos e de outros profissionais de saúde é um dos temas que têm sido abordados nas reuniões à esquerda sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2021. E está até referida na proposta apresentada pelo Executivo no início desta semana ao Parlamento.



Mas como veem os médicos (uma classe com quase 60 mil profisisonais) o regresso a um regime que terminou em 2009, quando Ana Jorge tinha a pasta da Saúde também num governo socialista? "Tem virtudes se for opcional. Se for obrigatório, o sistema cai em colapso", antevê o bastonário Miguel Guimarães à SÁBADO.



A previsão do bastonário baseia-se nas condições atuais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Como está, assegura, as "condições são muito más" e os profissionais "têm ofertas mais atrativas" do privado e até do estrangeiro. E não é só em termos financeiros, também lhes é sugerida maior flexibilidade (de horários, de férias) que agrada a uma geração de médicos. "Se queremos que os médicos fiquem no SNS temos que modernizá-lo. A palavra-chave é flexibilização." Sem isso e caso a dedicação se torne obrigatória poderá haver, nas previsões de Miguel Guimarães, uma sangria de médicos do serviço público.



Por que acabou?