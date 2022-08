Marta Temido apresentou demissão

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou esta terça-feira de madrugada a demissão ao primeiro-ministro, António Costa. A demissão surge num momento em que são apotnadas várias falhas ao Serviço Nacional de Saúde.







Segundo um comunicado do Ministério da Saúde divulgado esta madrugada, a governante considera ter deixado "de ter condições para se manter no cargo".Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro informou que António Costa "recebeu o pedido de demissão da ministra da Saúde" e que a aceitou. "Respeita a sua decisão e aceita o pedido, que já comunicou ao Senhor Presidente da República", pode ler-se na mesma nota. "O primeiro-ministro agradece todo o trabalho desenvolvido pela dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da covid-19", acrescentou.