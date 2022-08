PJ detém suspeito por adesão e apoio ao Estado Islâmico

Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, em território nacional, um homem de 47 anos por suspeita de adesão e apoio ao grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (Daesh, no acrónimo árabe), para cumprimento de pena.O homem está indiciado pela prática de crimes de adesão, apoio à organização terrorista internacional e financiamento de terrorismo internacional."O ora detido encontrava-se já e, recentemente, condenado, numa pena única de oito anos e seis meses de prisão, com decisão transitada em julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça", indica a PJ num comunicado.De acordo com a PJ, no âmbito do mesmo processo, "foi igualmente condenado um outro indivíduo, pelos mesmos crimes, a pena de 10 anos de prisão". O processo está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público."Estes agentes do crime de terrorismo apoiavam e suportavam, de distintas formas e em momentos diferentes, um conjunto de cidadãos nacionais, radicalizados em Londres e que posteriormente foram combater para a região sírio-iraquiana, onde são suspeitos de terem cometido inúmeros crimes de terrorismo e contra a humanidade", é acrescentado.Um dos detidos, segundo a PJ, havia sido recentemente condenado a uma pena de prisão aplicada pelas autoridades do Iraque, enquanto "o ora detido" vai ser encaminhado ao estabelecimento prisional para cumprimento da pena.