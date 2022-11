António Costa demite secretário de Estado da Economia

O primeiro-ministro decidiu esta terça-feira a saída de João Neves do Governo. A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, também deverá sair.

O secretário de Estado da Economia, João Neves, vai sair do Governo. A decisão foi tomada pelo primeiro-ministro e comunicada esta terça-feira ao referido governante.







João Neves, secretário de Estado da Economia

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Além de João Neves é também expectável a saída de Rita Marques da Secretaria de Estado do Turismo, soube o Negócios.A opção por afastar João Neves, que tinha estado no anterior elenco governativo do PS, deve-se a divergências de fundo com o atual ministro da Economia, António Costa Silva.O primeiro-ministro, António Costa, deverá comunicar entre hoje e amanhã as mexidas no Governo ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e indicar os seus substitutos.