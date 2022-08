Grávida morre depois de ser transferida por falta de vagas em neonatologia

A mulher em causa teve uma paragem cardiorrespiratória enquanto era transferida de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier. O hospital Santa Maria refere que o "transporte intra-uterino de grávidas estabilizadas é prática recomendada por todas as instituições internacionais".

Uma mulher que estava grávida de 31 semanas morreu no passado sábado depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto era transferida do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte-Hospital de Santa Maria (CHULN) para o Hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa, por falta de vagas no serviço de neonatologia.