Mariana Mortágua entra na campanha autárquica. Presença em Lisboa ainda é incógnita

A três dias do fim da campanha autárquica não há planos para a líder do BE participar em evento com Alexandra Leitão.

Depois de ter estado ausente da campanha autárquica por ter integrado a Flotilha humanitária que tentou ir a Gaza, a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, ingressou esta terça-feira na caravana. Até ao momento não estão previstas iniciativas com a candidatura de Alexandra Leitão, a líder da megacoligação à Câmara Municipal de Lisboa.



Mariana Mortágua junta-se à campanha autárquica do Bloco de Esquerda Hugo Delgado/LUSA_EPA

O primeiro dia de campanha autárquica foi em Leiria. Esta quarta-feira a líder bloquista vai estar de manhã em Oeiras numa arruada juntamente com o líder do Livre, Rui Tavares (a coligação a Oeiras junta ainda o Volt). À tarde segue para a Amadora onde vai fazer campanha pela candidatura de Anabela Rodrigues, acompanhada de Andreia Galvão, que substituiu a líder do BE no Parlamento. A jornada termina às 20h, em Almada, numa festa com Paulo Muacho do Livre, para a coligação Almada em Comum.

Mariana Mortágua regressou ao País no domingo depois de ter estado detida num estabelecimento prisional em Israel na sequência da tentativa de entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Até então, Mortágua estava a ser substituída na campanha pela dirigente do BE Marisa Matias, enquanto no Parlamento foi Andreia Galvão a ocupar o seu lugar.

Esta terça-feira, em entrevista à RTP a partir de Leiria, Mortágua diz ter “a certeza” que teve total apoio do partido quando embarcou nesta missão humanitária até Gaza e que partiu sem pensar se a sua participação "daria um voto ou tirava um voto" nesta eleição ou noutras. Questionada sobre a possibilidade de ter o seu lugar de coordenadora do partido em risco, Mariana Mortágua diz que a campanha autárquica tem corrido “muito bem” e que, por isso, não tem “nenhuma razão” para acreditar que o Bloco terá um mau resultado no domingo.

Ao canal público a coordenadora do BE garantiu ainda que voltará o mais breve possível ao Parlamento, elogiando o trabalho que tem sido feito por Andreia Galvão em sua substituição.