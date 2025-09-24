Sábado – Pense por si

24 de setembro de 2025 às 11:45

Flotilha humanitária: a entrevista completa de Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício ao NOW

Os três portugueses estão na flotilha humanitária que pretende levar ajuda até Gaza e que foi de novo atacada por drones esta terça-feira à noite. Contaram tudo em direto no NOW.

