06 de outubro de 2025 às 09:11

Mariana Mortágua denuncia maus-tratos na prisão de Israel

A deputada contou que estiveram várias horas em “jaulas ao sol”, que foram obrigados a mudar de sítio e algemados várias vezes e que tinham pouco acesso a comida e a água.

