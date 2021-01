Ana Gomes e Marisa Matias: muito mais é o que as une do que aquilo que as separa

O debate entre as duas candidatas à Presidência da República começou com o anúncio feito no outro debate da noite. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que o primeiro-ministro, António Costa, lhe tinha garantido que ia reforçar a confiança política na ministra da Justiça. Ana Gomes recusou dizer se acha que esta situação é prejudicial, dizendo que o primeiro-ministro tem dados que a própria não tem e que é preciso ouvir a ministra no Parlamento. Ana Gomes lembrou, porém, que na época em que José Guerra foi nomeado para procurador europeu, foi contra a escolha ter recaído sobre um candidato diferente do indicado pelo painel independente.Mais explicações foi também o que pediu Marisa Matias, no entanto, foi mais contundente na avaliação do caso das falhas no currículo do procurador europeu. "É uma situação vergonhosa", reagiu.As duas candidatas começaram por reforçar as diferenças entre ambas, mantendo que são amigas, "mas adversárias políticas". Marisa Matias sublinhou que Ana Gomes não é a sua principal adversária nesta corrida. "O meu adversário nesta campanha é Marcelo Rebelo de Sousa", referiu a candidata do Bloco de Esquerda.Ana Gomes confessou que as duas falaram sobre a candidatura "numa primeiríssima fase", mas que entende que o Bloco de Esquerda tivesse a lógica de apresentar um candidato, tal como a socialista confessa que "gostava que o meu partido tivesse apresentado alguém".Depois de falaram de como são diferentes, Ana Gomes também deixou claro que "não é por mim que não haverá uma convergência à esquerda".O momento seguinte do debate foi para dizerem o que fariam diferente de Marcelo Rebelo de Sousa, o atual Presidente da República. Ana Gomes foi a primeira a responder mas para voltar a atacar a sua opositora. Dizendo que ao contrário de Marisa Matias aprovaria o Orçamento do Estado, que não fosse inconstitucional, para evitar que o país vivesse de duodécimos. Falou na mutualização da dívida e dos fundos comunitários conseguidos "pelos defensores do euro" e o "Bloco sempre foi contra o euro". Depois, a defesa nacional que Ana Gomes apontou falhas à gestão do atual Presidente.Marisa Matias defendeu o veto ao Orçamento com as transferências para o fundo de resolução do BES e a retirada da troika das leis laborais. A candidata do Bloco garante que esta posição é igual enquanto deputada como seria como Presidente. Na área da Defesa, Marisa Matias falou dos problemas de defesa da União Europeia, com a questão dos refugiados e o acordo com a Turquia. Mais um ponto de convergência entre a eurodeputada bloquista e a ex-eurodeputada socialista.Depois de atacar a posição do Bloco em relação ao Orçamento do Estado, Ana Gomes aproveitou para se colocar ao lado do partido. "Em relação ao reforço do SNS, que acho que foi a questão central do Bloco não votar a favor do Orçamento, eu até concordo."Ana Gomes criticou depois os sete estados de emergência: "está banalizado". "Teria pedido à Assembleia da República para passar uma lei de emergência sanitária que permitisse aplicar as medidas necessárias." Um ponto de convergência com Marisa Matias.André Ventura e a extrema-direita foi o último ponto do debate. A ex-eurodeputada do PS sublinhou que a cultura de ódio que André Ventura tem defendido levam a que se possa pedir ao Tribunal Constitucional que se fiscalize a sua legalidade. Já Marisa Matias foi confrontada com a questão de o Bloco de Esquerda ter votado a favor de uma medida do Chega no Parlamento (a divulgação do financiamento das Fundações). "Foi buscar a única medida", enunciou a eurodeputada bloquista, que sublinhou ser uma candidata democrata e que o seu partido não tolera o discurso de ódio e antidemocrático.Ana Gomes - à semelhança de Marisa Soares no início do debate - sublinhou que o seu adversário nestas eleições é Marcelo Rebelo de Sousa. Disse que quer vencer as eleições para garantir "uma gestão da proximidade" e "desbloquear este partido". Marisa Matias mostrou-se confiante de que o seu resultado será melhor do que as previsões a esta altura lhe dão. "Combatemos a política do medo mudando a forma de fazer política. Não é um problema de uma maçã é um problema da sesta, quando temos 96 ministros do PS e do PSD que transitam da banca para o Governo e vice-versa. Temos de mudar isto", frisou, perante o acenar positivo de Ana Gomes.