Do total dos 675 mil passes vendidos, "mais de 88 mil títulos" destinam-se "a pessoas com mais de 65 anos" e 28 mil para crianças até aos 12 anos, segundo Fernando Medina.

O presidente da Câmara de Lisboa avançou esta terça-feira que foram vendidos 675 mil passes únicos na área metropolitana entre 26 de março e 25 de abril, mais 160 mil face ao mesmo período do ano passado.



Segundo Fernando Medina (PS), que apresentava a informação escrita do presidente na Assembleia Municipal de Lisboa, entre 26 de março e 25 abril de 2018 tinham sido vendidos 515 mil passes.



Do total dos 675 mil passes vendidos, "mais de 88 mil títulos" destinam-se "a pessoas com mais de 65 anos" e 28 mil para crianças até aos 12 anos, referiu o autarca.



O presidente da câmara considerou que a medida do passe único, em vigor desde 01 de abril, está a permitir devolver "às pessoas algo que as pessoas mais velhas tinham perdido", referindo-se ao "seu direito à mobilidade em toda a Área Metropolitana de Lisboa".



O chefe do executivo municipal destacou também que "no mês de abril [até dia 29] foram solicitados 63 mil cartões Lisboa Viva [suporte físico necessário para o carregamento dos passes Navegante]", mais 40 mil relativamente aos 23 mil pedidos registados no mesmo mês do ano passado.



Os novos Navegantes passaram a ter as tipologias municipal, para todos os transportes em cada um dos 18 municípios (por 30 euros), metropolitano, em todos os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (40 euros), o Navegante 12, gratuito para a crianças até aos 12 anos, o Navegante +65, destinado a maiores de 65 anos, reformados e pensionistas (20 euros).



A partir de julho de 2019 serão criados os Navegante municipal e metropolitano "família", destinado a agregados familiares (60 e 80 euros).



A Área Metropolitana de Lisboa é formada pelos concelhos de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.