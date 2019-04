Neste caso, e enquanto estas empresas não tiverem os novos validadores, serão disponibilizados "passes no sistema monomodal, no valor de 30 e 40 euros de acordo com o zonamento, semelhante ao tarifário intermodal".



Os títulos monomodais são válidos apenas na rede dos respetivos operadores pelo que não permitem a livre circulação entre diferentes operadores e diferentes meios de transporte.



Em conjunto, estas três operadoras servem pelo menos uma dezena de concelhos, entre eles Santa Maria da Feira, Porto, Gaia, Gondomar, Arouca, S. João da Madeira, Paredes, Santo Tirso.



No caso deste último concelho, e segundo informação divulgada pela autarquia na sua página oficial, "foi possível antecipar um mês a entrada em vigor", fruto de um diálogo "intenso" e "profícuo" com os operadores de transportes, pelo que os utentes de Santo Tirso que utilizem os operadores Arriva, Landim, Pacense e CP Urbanos já vão poder usufruir das vantagens do passe único a partir de quarta-feira.



Contudo, a Transdev (Norte) e a Rodoviária D'Entre Douro e Minho, empresas que também prestam serviço no município, estão em processo de aquisição dos validadores, sendo que, nesta fase, "entram no sistema de passe monomodal com os mesmos valores de 30 e 40 euros que o passe único".



Em resposta a Lusa, a Transdev explicou que a partir de quarta-feira aplica os valores máximos do tarifário Andante nos seus passes monomodais dentro da AMP, estando a trabalhar "no sentido de integrar também o tarifário intermodal com a maior brevidade possível".



Segundo a operadora, embora esta integração represente um investimento significativo, a empresa vai adquirir os validadores necessários para operacionalizar a solução, no entanto, "lamentavelmente", não se encontram em condições de a disponibilizar já a partir de maio.



A Lusa tentou obter esclarecimentos adicionais da Albano Esteves Martins e da Feirense, mas até ao momento sem sucesso.



Na sua página oficial, a AMP informa ainda que o novo zonamento Andante entra em vigor na quarta-feira em todo o território.



De acordo com o Conselho Metropolitano do Porto, o novo mapa de zonamento "permite aos clientes conhecerem de forma mais intuitiva os limites das zonas e a sua relação com cada município tendo assim sido alterada a sua nomenclatura".



Assim, explica-se na nota, por exemplo, as zonas que constituem a cidade do Porto, anteriormente designadas por C1, C2 e C6 passarão a ser designadas por PRT1, PRT2 e PRT3.



Segundo aquela entidade, "a simplificação da oferta tarifária, iniciada em abril, fica agora completa com a nova assinatura municipal Andante válida em todas as zonas de um concelho servido pela rede intermodal Andante, durante um mês de calendário".



O novo zonamento foi aprovado por unanimidade no dia 15 de março e divide a AMP em 96 zonas Andante, em vez das atuais 27.



A CmP aprovou, em 22 de fevereiro, uma proposta de passe único de 40 euros para viagens intermunicipais e um outro de 30 euros para viagens dentro do concelho ou até três zonas.



No âmbito do PRAT - Plano de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos foi ainda aprovado um título gratuito para crianças até aos 12 anos, que deverá entrar em vigor a 01 de setembro.

O passe único intermodal disponível a partir de quarta-feira na Área Metropolitana do Porto deixa de fora utentes de três operadoras que servem Santa Maria da Feira, Porto, Gaia, Gondomar, Arouca, São João da Madeira, Paredes e Santo Tirso.Em resposta enviada à Lusa, a Área Metropolitana do Porto (AMP) refere que na quarta-feira os novos títulos estarão em vigor na totalidade do território, incluindo Santo Tirso, onde o prazo de entrada em vigor do passe único tinha sido inicialmente protelado para 01 de junho, contudo, as empresas de transporte Feirense, Albano Esteves Martins e Transdev Norte ainda se encontram no processo de aquisição de validadores, pelo que, "nesta fase, ainda não terão disponibilidade para [acolher] o passe intermodal".