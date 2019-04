Durante o julgamento, o suspeito admitiu ter fabricado as notas, mas justificou que se tratou de uma "simples brincadeira" para alertar os amigos do risco de receberem notas falsas, uma versão que não convenceu o tribunal.



Na leitura do acórdão, a juíza presidente explicou que o depoimento do arguido foi contrariado pelos militares da GNR que contaram que, aquando da abordagem ao suspeito, este contou que tinha levantado o dinheiro no multibanco.



O empresário, que já tem antecedentes por tráfico de droga e detenção de arma proibida, foi condenado a três anos e meio, por um crime de contrafação de moeda, e nove meses de prisão, por um crime de passagem de moeda falsa na forma tentada.



Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de três anos e nove meses de prisão, suspensa na sua execução, com regime de prova.



Os factos ocorreram no dia 30 de maio de 2017, quando o arguido se dirigiu ao posto de abastecimento de combustíveis situado em Fermentelos e abasteceu a viatura, tendo tentado pagar o combustível com uma das notas falsas.



A acusação diz que o funcionário suspeitou que a nota seria falsa, razão pela qual a devolveu ao arguido que a guardou consigo e entregou outra nota verdadeira.



Poucas horas depois, uma patrulha da GNR que já tinha sido posta ao corrente do sucedido, intercetou a viatura do arguido que tinha na sua posse as duas notas de 20 euros falsas que foram apreendidas pelos militares.



Nesse mesmo dia foi efetuada uma busca às instalações da firma pertencente ao arguido, tendo sido apreendidos uma impressora, um x-ato, uma régua e várias folhas.

