Madeira atribui apoio de 150 euros a 12 mil idosos para aquisição de óculos

O Governo da Madeira vai atribuir um complemento de 150 euros a pessoas com mais de 65 anos para financiar a aquisição de óculos, revelou hoje o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, indicando que a medida abrange 12 mil idosos.

O apoio, designado "Complemento Visão", destina-se apenas aos idosos que recebem pensões inferiores ao salário mínimo.

"O governo vai atribuir 150 euros a todos aqueles que se encontram nesta categoria - são cerca de 12 mil pessoas - para ajuda ao financiamento de óculos, sejam aros, sejam lentes", disse Miguel Albuquerque na sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD, no Funchal.

O presidente do governo, que é também líder do PSD regional, vincou que a medida entra em vigor em agosto e representa um investimento do executivo na ordem dos 1,6 milhões de euros.

"Este complemento não é incompatível com aquele que já é dado pela Segurança Social. Será mais um complemento para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos", esclareceu.