PSD de Oliveira do Bairro pede suspensão de mandato do presidente da Câmara

O PSD de Oliveira do Bairro pediu esta quinta-feira "a suspensão imediata de mandato" dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, que integram um grupo de 17 autarcas formalmente acusados de violação da lei do Orçamento de 2017.

"Os factos que levaram à acusação deduzida contra 17 arguidos, autarcas do município de Oliveira do Bairro, deve, num Estado de direito democrático que valoriza a transparência, ter como consequência que o senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e o senhor Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro suspendam o seu mandato de imediato e até ao final do processo judicial em curso", refere o PSD, em comunicado.