"É uma preocupação muito grande", assinala Vítor Veloso, secretário-geral da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sobre o incumprimento dos prazos máximos de espera para esta doença nos hospitais públicos. Também a cardiologia piorou a resposta atempada no Serviço Nacional de Saúde.

Ultrapassados tempos de espera no SNS. "Para o cancro há tempos limite", alerta a Liga

Agravou-se o incumprimento dos tempos máximos de resposta garantida (TMRG) previstos na lei para consultas e cirurgias de doentes com cancro nos primeiros meses deste ano, face ao mesmo período do ano passado, revelam dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). As doenças cardíacas também viram piorar os tempos de resposta.